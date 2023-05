Forsterner B-Juniorinnen mit Bundesliga-Aufstieg in letzter Sekunde

Von: Gabi Zierz

Fix und fertig, aber überglücklich: Die Forsterner B-Juniorinnen bejubeln den Bundesliga-Aufstieg. © Eicke Lenz

Die B-Juniorinnen des FC Forstern werden beim Aufstiegsturnier Zweiter. Die Platzierung reicht aber für einen Platz in der Bundesliga.

Asperg/Forstern – Welch ein Erfolg: Die B-Juniorinnen des FC Forstern spielen in der nächsten Saison in der Bundesliga Süd. Dabei drohte den erfolgsverwöhnten Kickerinnen im Aufstiegsturnier im württembergischen Asperg fast ein Ende mit Schrecken. Letztlich reichten dem Team von Max Kaifel und Nicolas Kirsch zwei Unentschieden und ein knapper Sieg für den zweiten Turnierplatz, der zum Sprung in die höchste Spielklasse berechtigt.

Forstern – begleitet von einer großen Fangemeinde – musste je zweimal gegen den FSV Hessen Wetzlar (Meister der Hessenliga) und den SV Eutingen (B-Juniorinnen-Oberliga Baden-Württemberg) ran. Jede Partie dauerte 30 Minuten, was an die Belastungsgrenze ging. In der Bayernliga hatte der FCF vor allem durch seine mannschaftliche Geschlossenheit und technische Spielweise dominiert. Die aber war in der Aufstiegsrunde weniger gefragt.

Zum Auftakt bekam es Forstern mit dem bundesligaerprobten FSV Wetzlar zu tun, der sein Heil in Zweikampfhärte und bedingungslosem Einsatz suchte. Forstern war sichtlich überrascht, denn so eine Gegenwehr musste die Mannschaft die gesamte Bayernliga-Saison – wenn überhaupt – nur in einzelnen Spielphasen erleben.

Erst ein Unentschieden, dann die Niederlage – der hessische Meister Wetzlar lässt nicht locker

Das Spiel endete torlos, was Forstern als Erfolg verbuchte, auch weil gegen Eutingen ein 1:0-Erfolg heraussprang. Diesen stellte Hannah Ram mit einem gekonnten Alleingang sicher. Knapp außerhalb des Strafraums trat sie an, überlief zwei Abwehrspielerinnen und traf zum 1:0. Zwar kam Eutingen danach besser ins Spiel, doch mit vereinten Kräften ließ Forsterns Abwehr nichts mehr zu.

Im dritten Spiel gewann Wetzlar ebenfalls 1:0 gegen Eutingen und setzte auch im zweiten Duell gegen Forstern auf Körpereinsatz. Den bekamen vor allem Marie Delles und Luisa Eisenbarth zu spüren, die verletzt ausgewechselt werden mussten.

Wetzlar setzte Forstern unter Druck und ging nach einer schlecht abgewehrten Flanke auch in Führung. Forstern hatte Chancen zum Ausgleich, ließ sie aber aus. Eva Toplana schließlich markierte allein vor dem Wetzlarer Tor das 1:1, was der FSV nach einem FCF-Abwehrfehler aber umgehend mit dem 2:1 beantwortete. Mit einem Handelfmeter sorgte Delles für das 2:2. Das hatte aber nicht lange Bestand, denn auch Wetzlar bekam einen Handelfmeter zugesprochen, der zum 3:2-Sieg führte.

Kampf und Zittern um den Aufstieg – Fritzberg kürt sich zum Aufstiegshelden

Damit war Forstern unter Zugzwang, zumal Spielführerin Lena Greimel im zweiten Spiel gegen Eutingen pausierte. Die Schwäbinnen konnten unbeschwert aufspielen, denn sie waren eigentlich schon ausgeschieden. Forstern hatte auch mehr vom Spiel, traf jedoch nicht. Das tat der Außenseiter, der als Lokalmatador auch lautstarken Zuspruch von seinen Anhängern bekam.

Forstern mobilisierte noch einmal alle Kräfte. Vera Funk glänzte durch immensen Einsatz und hatte Riesenpech. Sie setzte sich knapp außerhalb des Strafraums gekonnt durch und nahm genau Maß. Eutingens Torfrau wäre machtlos gewesen, doch der Ball prallte ans Lattenkreuz.

Die Sekunden verrannen, doch dann tanzte Ram einmal mehr eine Gegenspielerin aus und passte den Ball genau in den Lauf von Teresa Frizberg, die allein vor dem Eutinger Tor auftauchte, die Nerven behielt und den Ball in der Schlussminute zum 1:1 ins Torkreuz donnerte.

Wie wichtig das Remis war, zeigte das letzte Spiel, das Eutingen 1:0 gegen den bereits aufgestiegenen FSV Wetzlar gewann. Eine zentnerschwere Last fiel den Forsterner Spielerinnen und ihren Fans von den Schultern. Der Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse war geschafft. (Eicke Lenz / Gabi Zierz)

Stimmen zum Spiel

Max Kaifel, Trainer des FC Forstern: „Wir haben für den tollen Erfolg in den vergangenen Jahren hart gearbeitet. Ich bedanke mich bei allen, die dazu beigetragen haben, vor allem aber bei den Spielerinnen, die mit sehr großem Engagement diesen einmaligen Erfolg ermöglicht haben.“

Nicolas Kirsch, Trainer des FC Forstern: „Der Aufstieg ist der absolute Höhepunkt. Nach der sensationellen Bayernliga-Saison und dem Titel als Bayerischer Hallenmeister haben wir die Früchte unserer Arbeit eingefahren. Eigentlich hat alles schon beim legendären Norway-Cup im Juli/August 2022 begonnen. Dort ist die Mannschaft mit dem großen Altersunterschied von bis zu drei Jahren zu einer Einheit gereift und hat gelernt, wie man große Ziele am besten gemeinsam erreichen kann.“

Luky Lukschanderl, Damen- und Mädchenleiter des FC Forstern: „Der Aufstieg ist genial, super und einmalig. Die Mannschaft hat es einmal mehr spannend gemacht mit dem alles entscheidenden Tor buchstäblich in letzter Sekunde.“