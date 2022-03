FC Forstern Damen: Klarer Sieg im Achtelfinale des Länderpokals bei der DJK SV Geratskirchen

Die Damen des FC Forstern konnten am Sonntag den Einzug ins Viertelfinale einziehen. © Eicke Lenz

Die Damen des FC Forstern konnten sich im Verbandspokal-Achtelfinale mit einem klaren Auswärtssieg bei der DJK SV Geratskirchen durchsetzen.

Forstern – Mit einem ungefährdeten 5:1 (2:0)-Sieg beim heimstarken Landesligisten DJK SV Geratskirchen haben Forsterns Fußball-Frauen, ihres Zeichens Regionalligist, den Einzug ins Länderpokal-Viertelfinale eingetütet.

Forstern reiste mit kleinem Kader, aber großem Selbstvertrauen nach Niederbayern und ging das Spiel sehr konzentriert an. Beim Gastgeber fehlte Torjägerin Sandra Utzschmid, in der Vorwoche noch fünffache Torschützin beim 10:2 gegen die DJK Otting, und der FC Forstern musste mit Sandy Obermeier ebenfalls auf die Top-Torjägerin verzichten.

Im Duell zwischen dem FC Forstern und der DJK SV Geratskirchen fehlten auf beiden Seiten die Top-Stürmer

Forstern ließ die Gastgeberinnen kaum ins Spiel kommen. Nach monatelanger Verletzungspause war Pija Reininger eine wertvolle Unterstützung in der Offensive. Sie besorgte nach 20 Minuten Forsterns Führung. Nach einer halben Stunde erhöhte die starke Spielführerin Franzi Stimmer auf 2:0.

Nach der Pause schaffte Geratskirchens Kamila Reichert das Anschlusstor, doch nur eine Minute später erhöhte Franzi Stimmer auf 3:1 und brach damit den Widerstand des Landesligisten. Forstern bestimmte nun auch im zweiten Abschnitt das Spiel. Mit drei neuen Spielerinnen setzte die DJK in der Schlussviertelstunde nochmals alles auf eine Karte, doch das misslang, weil Forstern in der Abwehr weiter zweikampfstark und routiniert agierte. In der Schlussphase drehte der Regionalligist nochmals auf, und Julia Deißenböck erhöhte auf 4:1. Veronika Auer traf in der Schlussminute sogar noch zum 5:1. (FCF)