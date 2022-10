Forstern fegt Ingolstadt vom Platz

Sandra Gillhuber erzielte drei Tore für Forstern gegen Ingolstadt © Kai Schaubeck

Der ehemalige Regionalligist FC Forstern feierte einen 7:0 (3:0)-Kantersieg und setzte sich auf Platz fünf in der Bayernliga fest.

Ingolstadt – Ein tolles Spiel lieferte Forsterns Fußballerinnen beim FC Ingolstadt 2. Mit einer tollen Mannschaftsleistung überraschte der FC die restlos überforderte Heimelf, die nie richtig ins Spiel fand und 90 Minuten lang nur mit Abwehrarbeit beschäftig war. Vor allem Sandy Gillhuber sprühte vor Spielfreude und war nicht nur wegen ihrer drei Tore beste Spielerin auf dem Feld. Sie wurde im Angriff wirkungsvoll unterstützt von Vroni Auer und vor allem von Pija Reininger, die eine starke Laufleistung schon in der ersten Halbzeit abspulte und zwei Treffer von Gillhuber auflegte.

Gillhuber besorgte in der 19. Minute die Führung, die Spielführerin Franzi Stimmer acht Minuten vor dem Pausenpfiff auf 2:0 ausbaute. Forstern setzte aber die Heimmannschaft weiter unter Druck, und Gillhuber erhöhte kurz vor der Pause noch auf 3:0.

Auch in der zweiten Halbzeit setzte der FC Forstern seine Marschroute konsequent um. Der FC Ingolstadt brach völlig ein, und innerhalb von nur elf Minuten war der Kantersieg unter Dach und Fach. Reininger traf nach einem Alleingang in der 55. Minute zum 4:0. Nur zwei Minuten später erzielte Gillhuber ihr drittes Tor. Weitere sechs Minuten später machte dann nach einem Foulspiel im Ingolstädter Strafraum Auer per Strafstoß das halbe Dutzend Tore voll. Doch Forstern hatte noch nicht genug. Und nach 66 Minuten war wiederum Reininger nach feiner Einzelleistung zum 7:0 erfolgreich.

Trainer Sebastian Wiese war nach dem Spiel sehr zufrieden. „Es war ein auch in dieser Höhe hochverdienter Sieg. Wir konnten endlich die Dinge auch auf dem Platz umsetzen, die wir uns vorgenommen haben.“ Forsterns Coach gab sich überzeugt, dass es weiter aufwärts geht mit seinem Team: „Wir wollen den Schwung aus den beiden vergangenen Spielen konservieren und nun auch weiter in die restlichen Spiele mitnehmen und diese auch erfolgreich gestalten.“

Weniger gut läuft es dagegen für die Zweite, die am Sonntag in der Landesliga im Duell der Aufsteiger gegen den SV Kirchberg i. Wald mit 2:3 unterlag. Ausführlicher Bericht folgt. (Eicke Lenz)