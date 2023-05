Doppelpack von Kapitänin Stimmer: FC Forstern meldet sich zurück

Auf dem Weg zum Hattrick? In dieser Szene scheitert Franziska Stimmer an Torfrau Linda Schulze. Vorher hatte sie aber bereits zweimal getroffen. © Eicke lenz

Durch den 3:0-Sieg gegen den abstiegsgefährdeten FC Ingolstadt ist der FC Forstern auf Platz drei in der Bayernliga zurück.

Forstern – Schon im Hinspiel hatte der FC 7:0 gewonnen und verpasste nur wegen vieler ausgelassener Torchancen einen ähnlichen Kantersieg. Die Führung besorgte bereits nach wenigen Minuten die lauf- und spielstarke Franziska Stimmer. Pija Reininger erkämpfte sich in halblinker Position nach einem Abwehrfehler den Ball und spielte zur völlig allein gelassenen Spielführerin, die allein vor der starken Ingolstädter Torfrau Linda Schulze sicher verwandelte.

Reininger, Stimmer und Anita Wimmer ließen gute Möglichkeiten liegen, und bei einer Reihe von Eckbällen glänzte Ingolstadts Torfrau Schulze mit gutem Stellungsspiel und sicherem Zupacken. Pech hatte Forsterns aufgerückte Innenverteidigerin Julia Ruckdeschel mit einem wuchtigen Kopfball knapp neben das Tor.

Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Pija Reininger gleich nach der Pause hielt Forsterns Überlegenheit an. Die Angriffe der Gäste blieben harmlos, bei den wenigen Flanken vor das Forsterner Tor strahlte Torfrau Lily Koch große Sicherheit aus. Etwas mutiger wurden die Gäste dann aber, doch Forstern setzte schnelle Konter.

Vor allem die eingewechselte Adriana Amrhein stieß immer wieder über die rechte Angriffsseite nach vorne und tauchte so mehrmals nach guten Sturmläufen vor dem Gästetor auf, ohne aber ihre Möglichkeiten zu nutzen. Für die Entscheidung sorgte Spielführerin Stimmer, die nach einem Konter allein vor Torfrau Schulze auftauchte und den Ball ins Tordreieck zirkelte. Kurz vor Spielschluss vergab sie eine Riesenchance zum Hattrick. In der Nachspielzeit markierte Wimmer mit einem Heber das 3:0. (Eicke Lenz)

Stimme zum Spiel

Forsterns Trainer Sebastian Wiese: „Vor allem spielerisch waren wir klar besser. Ingolstadt hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es nach zehn Minuten 0:3 gestanden hätte. Angeführt von einer überragenden Franzi Stimmer und einer seit Wochen in Topform spielenden Julia Ruckdeschel in der Viererkette, bin ich stolz auf die Mädels, die trotz der vielen Ausfällen im Kader so zusammenhalten und spielerisch von Woche zu Woche sehr gute Leistungen zeigen. Da macht es Spaß, an der Linie zu stehen.“