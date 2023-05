Forstern kontert Ruderting aus: Sensationserfolg gegen den Tabellenzweiten

Volltreffer: Anita Wimmer erzielt das 4:3 für Forstern. © fcf

Mit einer tollen Leistung trotz widriger Rahmenbedingungen haben Forsterns Frauen den Tabellenzweiten der Bayernliga bezwungen. 3:5 (1:3) musste sich der FC Ruderting geschlagen geben.

Forstern – Für den verhinderten Trainer Sebastian Wiese sprang Torwarttrainerin Chrissi Kink ein und trieb die eigene Mannschaft zum überraschenden Sieg. Für das Spiel waren nur drei Auswechselspielerinnen eingeplant, doch dann fielen Helena Altenweger und Isi Bohn über Nacht wegen Erkältung aus, und auf der Bank nahm nur die angeschlagene Viola Leipold Platz.

Gleichwohl trat der FC offensiv auf und wurde gleich vom ersten Angriff der Gäste überrascht, als Melanie Öller vom Fünfmetereck den Ball ins lange Eck zirkelte (3.). Doch Forstern blieb offensiv. Angetrieben von Kinks Anweisungen und der überall zu findenden Spielführerin Franzi Stimmer sorgten die einsatzfreudigen Angreiferinnen Pija Reininger über die linke Seite und Anita Wimmer mehr in zentrale Position und den rechten Flügel für viel Druck.

Reininger sorgte schon nach zehn Minuten nach einem schnellen Angriff über die linke Seite für den Ausgleich und markierte in ähnlicher Weise eine Viertelstunde später die Führung, die aber stets in Gefahr war. Denn neben der Torschützin Öller waren auch Lisa Käser und Franziska Höllrigl mit ihrer Spielkunst und Schnelligkeit sehr gefährlich.

Der Ausgleich lag in der Luft, doch Minuten vor dem Seitenwechsel setzte sich Wimmer auf der rechten Seite durch und traf fast vor Torauslinie ins lange Eck.Der Gast kam voll motiviert nach der Pause ins Spiel zurück. Innerhalb von zwei Minuten glichen Höllrigl und Anna Nadl zum 3:3 aus, und alles sprach für den offensivstarken Gast. Forsterns Abwehr stemmte sich aber mit aller Macht gegen weitere Tore.

Die kampfstarke Julia Ruckdeschel war der Fels in der Brandung. Mit einem Konter sorgte Wimmer für die 4:3- Führung. Die Angriffe der Gäste wurden immer gefährlicher, doch Forsterns Abwehr kämpfte leidenschaftlich. Dann bekam Forstern eine Ecke, und der Kopfball von Wimmer segelte in Richtung Tordreieck. Verteidigerin Anna-Lena Parzhuber riss die Hände nach oben und verhinderte so das sichere 3:5. Sie kassierte dafür die Rote Karte, und Vroni Auer verwandelte sicher den Strafstoß. (Eicke Lenz)