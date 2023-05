Forstern peilt Platz drei an: Wiese-Truppe erwartet am Abend zum Nachholspiel den FC Stern München

Forstern im Vorwärtsgang: So wie hier in der Vorrundenpartie gegen Bad Aibling wollen (grün, v. l.) Franziska Stimmer, Anita Wimmer und Sophia Daumoser heute Abend den FC Stern München unter Druck setzen. Foto: eicke Lenz © eicke Lenz

Nach dem 5:3-Sieg am vergangenen Samstag gegen den Tabellenzweiten FC Ruderting ist heute Abend um 20 Uhr der FC Stern München zu Gast in Forstern.

Forstern – Zwar ist der heutige Gegner weit schlechter platziert als der letzte, doch der aktuelle Tabellenplatz des FC Stern sagt wenig aus, denn zuletzt haben die Münchnerinnen mit starken Leistungen aufhorchen lassen. Tabellenführer Würzburger Kickers wurde in München regelrecht demontiert und mit einem 1:4 nach Hause geschickt. Und auch beim TuS Bad Aibling überraschte der FC Stern München mit einem 3:2.

Forsterns Team ist also gewarnt, was Trainer Sebastian Wiese aber weiß, denn schon das Hinspiel in München war eine enge Kiste. Erst gegen Ende des Spieles konnte der FC Forstern noch knapp mit 2:1 Toren gewinnen.

Noch offen ist die Forsterner Aufstellung denn neben den Langzeitverletzten Julia Deißenböck und Jacqueline Wilhelm sowie den verletzungsbedingten Ausfällen von Teresa Wagner und Viola Leibold ist auch der Einsatz von Sandy Gilhuber nach einem Schlag aufs Knie fraglich. Ihr Einsatz wird sich wohl erst kurz vor dem Spiel entscheiden.

Gleichwohl sieht aber Coach Wiese sein Team gut besetzt und wird seine Spielerinnen einmal mehr entsprechend anweisen, von der ersten Minute an hellwach zu sein, ihre spielerische Überlegenheit auszunutzen und konsequent vor dem gegnerischen Tor zu agieren.

Wiese rechnet mit einem engen Spiel und verweist auch auf das Saisonziel: „Wie jedes Wochenende in der Bayernliga treffen wir auf eine Mannschaft, die uns jederzeit auf Augenhöhe begegnen kann. Stern ist hervorragend in die Rückrunde gestartet, mit drei Siegen, darunter der deutliche Sieg gegen Würzburg, und nach dem Sieg vergangene Woche sind die Münchnerinnen sicherlich hoch motiviert, weiter Boden gutzumachen, um von den Abstiegsrängen wegzukommen.“ FCF-Trainer Wiese betont: „Wir sind gewarnt, wollen aber die drei Punkte ganz klar in Forstern halten, um für unser Saisonziel, Platz drei, nochmal anzugreifen.“ (fcf)