FC Forstern feiert einen  Kantar-Sieg

An die Lattenunterkante des Forsterner Tores klatscht dieser Schuss.

Fußball-Regionalliga

von Eicke Lenz schließen

Forsterns Neuzugang Merve Kantar erzielt zwei Tore beim 4:0-Erfolg gegen den FSV Hessen Wetzlar.

Forstern – Mit einem ungefährdeten 4:0 (2:0)-Sieg überraschte der FC Forstern den FSV Hessen Wetzlar. Das ist das Team, das im Vorjahr noch denkbar knapp den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga verpasst hatte.

Der Gast war mit der Empfehlung von zwei Zu-Null-Siegen nach Forstern angereist, doch hier bestimmte der FC das Spiel – auch ohne die angeschlagenen Julia Deißenböck und Ngoc Nguyen. Das Heimteam ließ Ball und Gegnerinnen laufen. Die Angriffe der Gäste wurden meist schon vor dem eigenen Strafraum abgefangen, und bei den eigenen Offensivaktionen bereitete Forstern den Gästen mit variantenreichem Spiel viel Mühe.

Neuzugang Merve Kantar bewies Spielfreude und Cleverness vor dem gegnerischen Tor. Sie erzielte wie schon in der Vorwoche in Nürnberg zwei Tore. Beim 1:0 in der 15. Minute hatte sich Theresa Eder auf der rechten Seite durchgesetzt. Über Charly Marhauser kam der Ball zur ungedeckten Kantar, die aus kurzer Distanz Torhüterin Janina Beffart keine Abwehrchance ließ. Beim zweiten Tor nach einer Ecke stand dann Martina Mittermaier zehn Minuten später ebenso ungedeckt im Fünfmeterraum und traf zum 2:0. Forstern hatte mit Steffie Kothieringer, Franzi Stimmer und der zweikampfstarken Helena Altenweger die Hoheit im Mittelfeld.

Nach dem Seitenwechsel brachte Wetzlar neue Spielerinnen und hielt nun besser dagegen, ohne den FC wirklich gefährden zu können. Nach einem Stellungsfehler der Forsterner Abwehr kam Leandra Wickert frei zum Torschuss, der an die Unterkante der Latte ging. Ohne Videobeweis oder Torrichter wollte die Unparteiische nicht auf Tor entscheiden.

Forsterns Abwehr nahm den Warnschuss zur Kenntnis und legte wieder einen Gang zu. Stimmer traf mit einem Freistoß den Innenpfosten, Johanna Stadler verfehlte mit einem Weitschuss das Gästetor. Dann scheiterte Theresa Eder an der großartig reagierenden Gästetorhüterin, doch Kantar stand goldrichtig und verwertete den Abpraller nach einer Stunde zum 3:0. Kurz vor Spielende setzte sich Eder nahe der Torauslinie durch und legte für Evi Kopp auf, die aus sechs Metern die Vorlage zum 4:0 verwertete.

Regionalliga-Süd

FC Forstern - FSV Hessen Wetzlar 4:0

SC Sand II - SC Freiburg 2 0:1

Hegauer FV - TSV Crailsheim 1:0

SV Weinberg - SV Alberweiler 1:1

TSG Neu-Isenburg - 1. FC Nürnberg 1:4

TSV Jahn Calden - ETSV Würzburg 2:3

VfB Obertürkheim - Eintracht Frankfurt 1:1

1. SC Freiburg 2 3 12: 1 9

2. ETSV Würzburg 3 11: 4 9

3. Eintracht Frankfurt 3 11: 1 7

4. 1. FC Nürnberg 3 11: 6 6

5. FC Forstern 3 8: 3 6

6. FSV Hessen Wetzlar 3 4: 4 6

7. VfB Obertürkheim 3 5: 5 4

8. SV Weinberg 3 4: 4 4

9. TSV Jahn Calden 3 7: 6 3

10. Hegauer FV 3 2: 9 3

11. TSV Crailsheim 3 2: 6 1

12. SC Sand II 3 2: 6 1

13. SV Alberweiler 3 3: 8 1

14. TSG Neu-Isenburg 3 1: 20 0