Forstern überrennt Münchner Bollwerk – Stürmischer FC lässt Aufsteiger SC Amicitia keine Chance

Stürmische Forsterinnen: Hier klärt Gästekeeperin Vicky Mucha vor Julia Ruckdeschel (Nr. 4). © Eicke Lenz

Das war eine klare Angelegenheit. Im Duell mit dem Bayernliga-Aufsteiger SC Amicitia München ließen die Fußballerinnen des FC Forstern nichts anbrennen.

Forstern – Mit einem ungefährdeten 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Aufsteiger SC Amicitia München haben die Fußballerinnen des FC Forstern ihre derzeit gute Form auch im zweiten Nachholspiel in der Bayernliga unter Beweis gestellt. Ab der ersten Minute begann die Belagerung der Münchnerinnen, die sich vielbeinig verteidigten.

Vor allem die schnelle Pija Reininger war in blendender Spiellaune und zeigte dies schon mit drei Alleingängen über den halben Platz, bei denen sie erst kurz vor dem Fünfmeterraum noch gestoppt werden konnte. Auch eine Reihe von Eckbällen brachte nichts ein. Zweimal wurde der Ball zu kurz abgewehrt. Helena Altenweger kam an der Strafraumgrenze zum Nachschuss, verfehlte aber beide Male das Tor. Auch die dribbelstarke Sandy Gilhuber konnte sich oft gegen ihre Verteidigerin durchsetzen, blieb dann aber in der Abwehrkette hängen.

Der Forsterner Druck ließ nach einer halben Stunde etwas nach, was dem Gast aber nur eine kurze Verschnaufpause verschaffte, die er freilich durch Konterangriffe nicht ausnutzen konnte. Vielmehr waren die Münchnerinnen einige Minuten lang in der Abwehr nicht mehr voll konzentriert, was sich als verhängnisvoll erwies. Bei einem schnellen Seitenwechsel wurde Reininger mit einem langen Pass eingesetzt. Sie setzte sich gegen ihre Gegenspielerin durch und traf zur Führung (36.).

Forstern setzte nach, und mit einem feinen Pass in die Schnittstelle wurde Gilhuber freigespielt, die den Ball in der 40. Minute an der herauslaufenden Torfrau vorbei zum 2:0 verwertete. Damit war der Matchplan der Gäste, mit einer verstärkten Defensive möglichst lange das torlose Ergebnis zu halten, durchkreuzt.

In der zweiten Halbzeit hatten Amicitia weit mehr Spielanteile. Doch die Ausflüge in die Forsterner Hälfte waren selten. Der FC kam bei Steilangriffen über Reininger zu weiteren Möglichkeiten, die aber nicht verwertet wurden. Die endgültige Entscheidung mit dem Tor zum 3:0 fiel elf Minuten vor dem Ende durch die erst kurz zuvor eingewechselte Adriana Amrhein. Reininger war auf der linken Seite in hohem Tempo in den Strafraum eingedrungen, legte sich aber den Ball etwas zu weit vor, und der Schusswinkel wurde zu eng. Sie spielte den Ball aber zurück, und Amrhein verwandelte dann sicher.