Forstern glückt die Revanche - Schwere Zeiten für die Zweite

Teilen

Kampfstarke Forsternerinnen: Sophia Daumoser (r.) setzt sich durch. Franzi Stimmer (l.) und Anita Wimmer sehen zu. Die Aiblinger Abwehrspielerinnen haben das Nachsehen. © Eicke Lenz

Der FC Forstern feiert gegen Bad Aibling einen 3:0-Erfolg nach der Pleite im Länderpokal. Die Zweite hingegen fährt die nächste Niederlage ein.

Forstern – Sieg in der Bayernliga, Niederlage in der Landesliga – das ist die Wochenend-Bilanz des FC Forstern. Bei strömendem Regen hat der Regionalliga-Absteiger in einem tollen Spiel den TuS Bad Aibling 3:0 besiegt. Angesichts der 1:4-Pleite im Länderpokal gegen Aibling war der FCF hochmotiviert, hatte eine Reihe von taktischen Vorgaben geübt und im Spiel dann bestens umgesetzt.

Der Gast war keine Laufkundschaft und schärfte Forsterns Konzentration durch einen frühen Lattentreffer. Eine noch bessere Torchance hatte der FCF nur wenig später mit einem Kopfball nach einer Ecke, doch der Ball verfehlte das Gästetor nur um Zentimeter.

Forstern übernahm die Kontrolle dank vieler gewonnener Zweikämpfe. Die Abwehr fing viele Steilpässe ab und leitete Konter ein. Die schnelle Pija Reininger war ein steter Gefahrenherd für die Aiblinger Abwehr. Mitte der ersten Halbzeit legte Spielführerin Franzi Stimmer den Ball in den Lauf von Reininger, die erst zwei Abwehrspielerin überlief, dann auch noch die Torfrau umkurvte und zur Führung einschob.

Forstern erhöht noch vor dem Halbzeitpfiff

Der Gast drängte auf den Ausgleich, doch Forsterns Abwehr blieb konzentriert und ließ kaum Chancen zu. Bei den wenigen brenzligen Situationen war FCF-Torfrau Lily Koch ein sicherer Rückhalt.

Sechs Minuten vor der Pause gelang Forstern das 2:0. Sophia Daumoser setzte sich in halblinker Position durch und spielte auf Teresa Wagner, die sich an zwei Abwehrspielerinnen vorbeischlängelte und den Ball über die Torlinie brachte.

In Halbzeit zwei wollte der Gast mit energischen Angriffen die FC-Defensive knacken. Die besseren Möglichkeiten hatte aber weiter die Heimelf. Vroni Auer setzte einen Kopfball knapp neben das Tor, und Reinigers Direktschuss flog drüber. Zehn Minuten vor Spielende machte die eingewechselte Adriana Amrhein alles klar. Sie bekam kurz vor dem eigenen Strafraum auf der rechten Seite den Ball, sprintete bis zum generischen Sechzehner und legt maßgerecht für Sandra Gilhuber auf, die Aiblings Torfrau täuschte und zum 3:0 einschoss. Das war die Entscheidung in einer guten Partie.

Aufsteiger-Team ist chancenlos

Nichts zu holen gab es dagegen in der Landesliga für die Zweite. Der Aufsteiger unterlag der Reserve des FFC Wacker München 0:3 und bleibt damit Träger der Roten Laterne, die sie nach der 1:4- Niederlage gegen den 1. FFC Passau übernommen hatte.

Zumindest in der ersten Halbzeit hoffte man in München auf einen Punktgewinn, denn auch ohne die beiden Schlüsselspielerinnen Sophia Wimmer und Spielführerin Kathi Obermair hielt die Mannschaft durchaus mit. Doch es fehlte die Power im Angriff, für die Wimmer mit den Spurts über die Außenbahn bekannt ist. Obermair ist seit Jahren ein Garant für solide Abwehrarbeit. Erst kurz vor der Pause erzielten die Gastgeberinnen durch Christina Bömcke die Führung. Angesichts des knappen Rückstands verstärkte Forsterns Mannschaft in der zweiten Halbzeit die Angriffsbemühungen und brachte mit Lisa Dimpflmair und Evi Kopp zwei Spielerinnen, deren Spezialität eigentlich das Toreschießen ist.

Doch die Wacker-Abwehr wusste um deren Gefährlichkeit. Die Entscheidung fiel nach über einer Stunde mit dem 2:0 durch Theresa Lackner. Die Führung verwaltete der FFC Wacker München und sicherte gegen Spielende mit dem 3:0 durch die zur Pause eingewechselte Kira Winter den Sieg noch weiter ab.