Doppelter Abstiegskampf: FC Forstern bereitet sich auf anstrengende Rückrunde vor

Von: Dieter Priglmeir

FCF-Coach Benjamin Wall mit seinen Söhnen Luca und Nicolai. © Archiv

Beim FC Forstern steht alles unter dem Zeichen Abstiegskampf. Erste und zweite Mannschaft blicken in der Tabelle nach unten. Coach Wall ist zuversichtlich.

Forstern – Zwei Teams, ein Ziel – die Fußballer des FC Forstern wollen die Klasse halten. Bei der Ersten sieht es in der Kreisklasse recht gut aus. Sechs Punkte hat der Tabellenneunte Vorsprung vor dem ersten Relegationsplatz, allerdings muss er keine Ausfälle verkraften, wie Pressesprecher Albert Bowinzki berichtet.

Demnach fällt Stephan Oeller aufgrund eines Bänderrisses, den er sich bei einem Gaudikick zugezogen hat, für die Rückrunde aus. „Tom Neuner hat leider aus gesundheitlichen Gründen aufgehört“, bedauert der Pressseprecher. Und Marco Fussstetter sei nach seinem Kreuzbandriss auch noch nicht einsatzbereit. Zudem studiert Torhüter Kilian Schaufler in Würzburg. „Er steht aber im Rahmen eines Zweitspielrechts am Wochenende zur Verfügung“, so Bowinzki. Ansonsten seien alle Mann an Bord. „Wir wollen voll angreifen und eine geile Rückrunde spielen. Das haben sich Trainer Jürgen Kasper und das Team vorgenommen.“ Kasper beendet nach der Saison sein Engagement. Der Nachfolger steht noch nicht fest. Bowinzki: „Die ersten Namen werden aber bereits intern diskutiert.“ (Bericht folgt).

Eng könnte es für die Zweite werden, die in der A-Klasse 8 nur einen Punkt vor dem direkten Abstiegsplatz liegt. Felix Eiermann weilt laut Bowinzki für ein halbes Jahr in Amerika. Maximilian Stern und Damian Mogalla müssen aus beruflichen Gründen passen, und Sebastian Markus pausiert ebenfalls. „Das sieht insgesamt personell nicht so rosig aus“, räumt der Pressesprecher ein und vertraut aber auf den engagierten Trainer Benny Wall, der gerade versuche, ein paar Spieler zu reaktivieren und auch den einen oder anderen spontan Transfer landen zu können, „wobei Letzteres eher unwahrscheinlich scheint“, so Bowinzi. Seit gestern ist der FC im Training. (pir)

Testspiele

Forstern 1: 13. Februar, 14 Uhr beim FC Ebersberg; 20. Februar, 14 Uhr beim TSV Haar; 27. Februar, 15 Uhr beim TSV Trudering – Forstern 2: 20. Februar, 14 Uhr beim TSV Haag; 27. Februar, 13.30 Uhr beim TSV Poing 2; 6. März, 13 Uhr beim TuS Oberding 2; 13. März, 14.30 Uhr beim FC Grünbach.