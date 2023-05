Aufsteiger schlingert dem Abstieg entgegen: Forsterns Zweite verliert in Murnau und in Wilting

Zwei Pleiten in drei Tagen: Die Frauen des FC Forstern II rutschen weiter in den Tabellenkeller. © Peter Solek

Drei Tage, zwei Spiele, null Punkte – so lautete die ernüchternde Bilanz des FC Forstern II am langen Wochenende in der Frauen-Landesliga.

Forstern – Mit leeren Händen und einer 0:3 (0:1)-Niederlage kehrte Forsterns Zweite am Samstag aus Murnau zurück. Dabei überraschte die Forsterner Elf beim Gastspiel – sehr zur Überraschung der Heimmannschaft – zumindest über weite Strecken in der ersten Halbzeit.

Das Schlusslicht kam gut ins Spiel, zeigte vielversprechende Ansätze und war die bessere Mannschaft. Doch Forstern schlug kein Kapital aus der guten Spielweise, und prompt kamen die Gastgeberinnen immer besser ins Spiel. Nach einer herrlichen Flanke in den Forsterner Strafraum kam Zuzanna Juzal frei zum Kopfball und traf nach einer halben Stunde zur überraschenden Führung, die der Heimmannschaft Auftrieb gab.

Angeführt von Spielertrainerin Annika Doppler (früher unter anderem FC Bayern München und Stern München) bekam der TSV Murnau Auftrieb und verdiente sich auch die Führung, während Forstern im Sturm einfach keine Durchschlagskraft entwickelte.

Doch das Spiel blieb zunächst auch in der zweiten Halbzeit offen, bis nach einer Stunde Spielzeit Doppler nach herrlichem Pass in die Schnittstelle von Veronika Scheuer zum 2:0 traf. Damit war das Spiel so gut wie gelaufen, denn die Murnauer Abwehr ließ wenig zu.

Eine knappe Viertelstunde später war dann mit dem 3:0 durch einen verwandelten Strafstoß von Doppler die Partie endgültig entschieden. Kurz vor Schluss kam dann noch nach einjähriger Verletzungspause Murnaus Celina Constantini zum Einsatz und freute sich riesig über ihr Comeback.

Am 1. Mai gab es dann für Aufsteiger FC Forstern II auch beim Mitaufsteiger SV Wilting nichts zu holen. Im Gegensatz zum Samstagsspiel ließ sich Forsterns Mannschaft bei der 1:4 (0:2)-Niederlage gleich in den Anfangsminuten die Butter vom Brot nehmen.

Nadine Bernhard brachte die Heimmannschaft bereits in der zweiten Minute in Führung, Nur fünf Minuten später erhöhte Verena Graf auf 2:0 Tore, und angesichts der Forsterner Sturmschwäche war klar, dass ein Sieg für das Schlusslicht wenig wahrscheinlich sein dürfte.

Aber Wilting ließ in der Folge gute Möglichkeiten liegen, und so kam Forstern wieder besser ins Spiel. Doch mit dem 3:0, wieder durch Graf, war nach einer knappen Stunde alles klar. Wenige Minuten vor Spielende fiel sogar noch das 4:0 durch Judith Gruber. Forstern wurde in der Schlussminute wenigstens noch dafür belohnt, nie aufgegeben zu haben: Sophie Singer traf zum 1:4. (fcf)