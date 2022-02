FC Forstern nur Remis - Pija Reininger feiert gegen Bad Aibling ihr Comeback

Unterlagen im Testspiel beim TuS Bad Aibling: Die Fußballerinnen des FC Forstern. © Eicke Lenz

Die Fußballerinnen des FC Forstern kamen gegen den TuS Bad Aibling nicht über ein 0:0 hinaus. Nach monatelanger Pause kehrte Pija Reininger wieder zurück.

Nur zu einem torlosen Remis kamen Forsterns Fußballerinnen beim Bayernligisten TuS Bad Aibling. Zwar zeigte sich das Team von Trainer Florian Guggenberger deutlich verbessert gegenüber dem 1:2 in der Vorwoche im Heimspiel gegen den FC Ezelsdorf, doch einmal mehr zeigte sich das Team abschlussschwach. Der Mannschaft gelangen durchaus sehenswerte Kombinationen, doch zu oft kam der letzte Pass nicht an. Die Gastgeber versuchten mit weiten Bällen, Forsterns Abwehr auszuhebeln, was aber nicht zum Erfolg führte, weil der FC ab der Mittellinie stark verteidigte und Torfrau Melli Scherer die meisten Steilpässe schon außerhalb des Strafraums klärte. In der zweiten Halbzeit war Forstern überlegen, doch die Chancenverwertung war schwach. Die beste Möglichkeit hatte Teresa Wagner, die aber an der gut reagierenden Torfrau Veronika Probst scheiterte. Nach monatelanger Verletzungspause feierte Pija Reininger ihr Comeback. fcf