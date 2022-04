FC Forstern wahrt Chance auf die Relegation - Zweite verteidigt Platz Eins

Chefin im eigenen Strafraum war Forsterns Torfrau Lily Koch. © Eicke Lenz

Mit einem verdienten 1:0-Erfolg beim SV Hegnach haben die Forsterner Frauen in der Regionalliga Süd ihre kleine Chance gewahrt, den Klassenerhalt über den Umweg Relegation noch zu erreichen.

Hegnach/Forstern – Der Tabellendritte agierte gegen den FC Forstern sehr zurückhaltend, überließ den Gästen viel Ballbesitz und ergriff nur selten die Initiative. Die Hegnacherinnen verließen sich auf ihre sehr stabile Abwehr, und Forstern konnte sich trotz der Überlegenheit kaum Torchancen erarbeiten. Torfrau Tine Kneißl blieb fast beschäftigungslos, und bei einer wirklich guten Torchance der Hegnacher Frauen musste sie nicht eingreifen, weil die Angreiferin den Ball verstolperte.

Bei Forsten überraschte vor allem Steffie Kothieringer nach einjähriger Pause und nur wenigen Trainingseinheiten mit einer tollen Defensivleistung über 90 Minuten. Zusammen mit der 18-jährigen Alina Jungwirth, die kopfball- und zweikampfstark agierte, sowie mit Luisa Schmitt und der angeschlagenen Jacqueline Wilhelm war Forsterns Abwehr ein echtes Bollwerk, das so gut wie nichts zuließ. Hegnachs Angriffe waren eher einfach gestrickt. Die Gastgeberinnen ließen jeglichen Drang nach vorne vermissen und glaubten, mit weiten Befreiungsschlägen ein überraschendes Tor zu erzielen. Dies war aber zu durchschaubar und für Forstern relativ einfach abzuwehren.

Das Tor des Tages erzielte Mitte der zweiten Halbzeit dann der FC Forstern. Ein unverhoffter Pass in den freien Raum überraschte die Hegnacher Abwehr, nicht aber Gillhuber, die in vorderster Front stets auf solche Pässe wartete und auch vorbereitet war. Sie kam vor der Abwehrspielerin an den Ball, ließ sich auch von der herauslaufenden Torfrau nicht aus dem Konzept bringen und schloss zum 1:0 ab.

Ein Aufbäumen der Gastgeberinnen blieb aus, und so hat Forsterns Mannschaft in den verbleibenden drei Spielen noch die Chance zum Aufholen der vier Punkte bis zum Relegationsplatz.

FC Forstern: Die Zweite verteidigt Platz eins

Mit einer konzentrierten Gesamtleistung hat sich Forsterns zweite Mannschaft beim 4:0 gegen die SpVgg Hebertshausen eindrucksvoll im Meisterschaftskampf zurückgemeldet. Nach den Niederlagen in Saaldorf und zuhause gegen den FSV Höhenrain war die abstiegsbedrohte SpVgg der richtige Aufbaugegner, der sich allerdings zumindest in der Anfangsphase heftig zur Wehr setzte. Vor allem Hebertshausens Torfrau war eine Meisterin ihres Fachs und zeichnete sich mehrmals aus.

Doch schon nach einer Viertelstunde begann der Favorit mit der Torproduktion. Vor allem die schnelle Sophia Wimmer riss immer wieder vor allem über den rechten Flügel Löcher in die Abwehr der Gäste. Drei schnelle Tore ab der 15. Minute innerhalb von nur fünf Minuten entschieden das Spiel frühzeitig. Die Tore fielen immer nach dem gleichen Muster, denn Wimmer kam über den rechten Flügel und passte in die Mitte, wo Alex Allram (15.), Lina Fortmann (17.) und Isi Albanstetter (20.) die Pässe jeweils zu Toren nutzten. Wimmer selbst erzielte dann in der 25. Minute mit dem 4:0 bereits den Endstand. Nach der klaren Führung war Forstern weiterhin die bestimmende Mannschaft, ließ aber den letzten Biss vermissen, was den Gästen auch dank ihrer reaktionsschnellen Torfrau weitere Gegentore ersparte. (Eicke Lenz)