Tiefschlag in der letzten Minute: Schlusslicht Forstern II im Pech gegen Spitzenreiter

Treibende Kraft im FCF-Spiel war Rosa Knauer. © fcf

Noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen ist Tabellenführer FV Obereichstätt beim Schlusslicht FC Forstern II. Erst in der 90. Minute fiel der Siegtreffer der Gäste zum 4:3.

Forstern – Nach einer Viertelstunde brachte Maria Zeller den Tabellenführer in Führung. Dennoch war es von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe. Die Forsterner Einstellung stimmte, das Team gab keinen Ball verloren. Zudem gab jeder gewonnene Zweikampf Auftrieb und Selbstvertrauen, und nur wenige Minuten nach dem Führungstor unterlief Obereichstätts Mittelfeldspielerin Carina Bauer ein Eigentor zum 1:1 (19.).

Der Tabellenführer ging nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff wiederum durch Zeller 2:1 in Führung, und nur Minuten später erhöhte Nina Becker auf 3:1, aber die Forsternerinnen steckten die Nackenschläge weg, verteidigten hoch und ließen so den Tabellenführer nie in aller Ruhe Angriffe aufbauen. Früh wurden die Torfrau oder die Abwehrspielerinnen angelaufen und die Anspielstationen zugestellt.

So ergaben sich Chancen, und nach einer Stunde fing Lina Fortmann ein Abspiel der Torhüterin ab, lief ein paar Schritte und traf zum Anschlusstreffer (62.). Doch der nächste Tiefschlag kam fünf Minuten später, denn Abwehrspielerin Sofia Baumgartner wurde im Zweikampf verletzt und schied aus.

Die Heimelf drängte weiter auf den Ausgleich. Vor allem Rosa Knauer und Sophia Wimmer sorgten früh für Druck nach vorne. Zwei Minuten vor dem regulären Ende lenkte Fortmann im Fünfmeterraum eine scharfe Hereingabe ab und überwand so Obereichstätts Torfrau Ramona Stock zum 3:3.

Doch der Tabellenführer kam noch einmal zurück. In dieser Druckphase fehlte Innenverteidigerin Baumgartner entscheidend, denn bei einer Hereingabe kam Nicole Schüler an den Ball und erzielte den 4:3-Siegtreffer. Trotz des späten Tores freute sich Forsterns Trainerin Julia Deißenböck über das Spiel ihrer Mannschaft, „die mit viel Leidenschaft ein tolles Spiel abgeliefert hat und zumindest einen Punkt verdient gehabt hätte“.“ (Eicke Lenz)