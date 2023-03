Forstern scheitert am Ebinger Riegel: FC-Frauen kassieren überraschende Heimniederlage

Handelfmeter? Glück hat in dieser Szene die Ebinger Abwehrspielerin, denn ein Strafstoßpfiff blieb aus. Am Ende unterlagen die Forsternerinnen 1:2. © Eicke Lenz

Eine ebenso unnötige wie überraschende 1:2-Heimniederlage setzte es für die zuletzt starken Forsterner Bayernliga-Fußballerinnen.

Forstern – Der Neuling SpVgg Germania Ebing erwies sich als kampfstarke und lauffreudige Mannschaft, die sich für keinen noch so langen Laufweg zu schade war. Forstern war zwar über die gesamt Spielzeit überlegen, doch man scheiterte immer wieder an der massiven Deckung der Gäste, die nur sporadisch.

Vom Anpfiff weg zog sich Ebing weit zurück und baute etwa zehn Meter vor dem eigenen Strafraum einen Abwehrriegel auf. Ein erster Forsterner Versuch war ein Torschuss schon in der 1. Minute von Anita Wimmer, der über das Tor strich. Das zuletzt erfolgreiche Mittel mit schnellen Spielverlagerungen war kein großes Problem für die Gästeabwehr. Zwar setzten sich Forsterns Angreiferinnen immer wieder über die Flügel durch – wirklich dicke Chancen blieben jedoch Mangelware.

Ein Kopfball von Pija Reininger verfehlte das Kreuzeck nur knapp, einen Freistoß aus zentraler Position brachte Franzi Stimmer nicht im Tor unter. Aus dem Nichts heraus fiel dann bei einem Konter die Führung der Gäste, die dazu nicht einmal eine zwingende Torchance brauchten: Lisa Sommer lief unbehelligt in die Forsterner Hälfte und zog aus großer Entfernung ab.

Mit kräftiger Windunterstützung wurde der Ball immer länger, und Torfrau Tine Kneißl streckte sich vergebens, denn der Ball klatschte noch an den Innenpfosten und ins Tor.

Mit dem Tor im Rücken wurde der Gast selbstbewusster, er gab aber seine starre Defensivhaltung keineswegs auf. Und dann kam es noch schlimmer für den FCF: Überfallartig kamen die Ebingerinnen vor das Tor und bedienten Julia Schuster, die in halbrechter Position freistand und in aller Ruhe noch mit einer Körpertäuschung zwei Abwehrspielerinnen ins Leere laufen ließ und gekonnt auf 2:0 erhöhte.

In Durchgang zwei probierte Forstern alles: hohe Flanken in den Fünfmeterraum, Eckstoßvarianten und auch Schüsse aus allen Lagen, doch meist war ein Abwehrbein dazwischen. Reininger fiel im Fünfmeterraum der Ball vor die Füße, doch auch diese Großchance wurde noch vereitelt. Letztlich fand nur ein Gewaltschuss von Helena Altenweger an die Unterkante der Latte fand elf Minuten vor Schluss den Weg ins Tor. (fcf)