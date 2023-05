Pija Reininger erzielt das Goldene Tor: Forstern stoppt Siegesserie des FC Stern

Am Ball vorbei gesegelt ist Stern-Torfrau Sofie Bayerschmidt, aber den Forsternerinnen (grün, v. l.) Julia Ruckdeschel, Anita Wimmer und Veronika Auer gelang es nicht, den Ball mit vereinten Kräften ins Tor zu bringen. © eicke Lenz

Die Frauen des FC Forstern haben sich mit einem 1:0 (1:0) drei Punkte gegen den zuletzt mit drei Siegen überzeugenden FC Stern München geholt.

Wieder mit Trainer Sebastian Wiese auf der Bank brannte der FC Forstern gleich zu Beginn ein Feuerwerk ab, das aber zunächst ohne Erfolg blieb. Erst konnte die schnelle Pija Reininger nur auf Kosten einer Ecke gebremst werden. Der folgende Eckball wurde hoch in den Fünfmeterraum geschlagen und sorgte für Verwirrung sowie höchste Gefahr vor dem Tor der Gäste, die froh sein konnten, Forsterns Anfangsoffensive ohne Gegentor überstanden zu haben.

Zweikampfstark wehrte sich der Gast aus München und war sich auch nicht zu schade, bei Eckbällen mit nahezu allen Spielerinnen den eigenen Fünfmeterraum zu verbarrikadieren. Zudem hatte der Gast mit Evelyn Maß und Merve Kantar erfahrene Spielerinnen in seinen Reihen, die die Mitspielerinnen gut einsetzen konnten und bei Bedarf auch selbst nach vorne stürmten.

FC Forstern: Pija Reininger erzielte das Führungstor

Doch Forstern blieb am Drücker, denn Veronika Auer, Sandy Gilhuber und Reininger waren stets anspielbereit. Mitte der ersten Halbzeit wurde dann Reininger in zentrale Position mit einem Schnittstellen-Pass in Schussposition gebracht, doch anstatt den Ball ins freie lange Eck zu schieben, verfehlte sie mit einem satten Schuss das kurze Eck.

Forstern verteidigte hoch, ließ so den Gast nicht ins Spiel kommen und kam zu schnellen Ballgewinnen, die immer wieder für heikle Abwehrsituationen in der Hälfte des Gegners führten – und schließlich auch zum Führungstor zehn Minuten vor dem Pausenpfiff. Reininger kam mit großer Geschwindigkeit über die linke Seite, wurde optimal bedient und überlief gleich mehrere Abwehrspielerinnen. Ehe für die Verteidiger Hilfe aus der Mitte kam, hatte die Forsternerin allein vor der starken Torfrau Sofie Bayerschmidt den Ball schon in die lange Ecke geschoben.

Der Treffer gab Forstern weiter Auftrieb, und nur fünf Minuten später trat Reininger, diesmal in zentraler Position, zum Spurt an und wurde von Katharina Weigl über den Haufen gerannt, die dafür die Gelbe Karte sah und damit noch gut bedient war.

Trotz zahlreicher Chancen: Keine Tore in Halbzeit zwei

In der zweiten Halbzeit kam der FC Stern weit besser in die Partie. Dazu trugen auch vier frische Spielerinnen bei, die durchaus zu gefallen wussten. Forstern vergaß alle guten Vorsätze der ersten Halbzeit, fand zunächst nicht mehr in die Partie und ließ den Gegner spielen, der immer stärker wurde. Allerdings blieben gute Tormöglichkeiten für den Gast mehr oder weniger aus, weil zumindest Forsterns erfahrene Abwehrreihe wenig zuließ, die mit hohen und weiten Bällen nicht aus den Angeln zu heben war.

Die besseren Möglichkeiten hatte dann wieder Forstern: Die eingewechselte Viola Leibold scheiterte an Sterns Torfrau. Ein toller Alleingang von Gilhuber wurde per Foul gebremst, doch der Unparteiische ließ Vorteil gelten, denn das Gästetor war schon von der Torfrau verlassen.

Aber Forsterns Spielführerin Franzi Stimmer scheiterte an einer auf der Torlinie stehenden Abwehrspielerin. Dadurch blieb das Spiel spannend, denn weiterhin drückte der Tabellenvorletzte FC Stern vehement und war nach dem Schlusspfiff des Unparteiischen Tim Kammermayer erbost. Die Gäste reklamierten lautstark eine viel zu kurze Nachspielzeit und ärgerten sich über die knappe Niederlage. (Eicke Lenz)