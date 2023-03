Forstern überfährt Frensdorf: „Heute kam einfach alles zusammen“

Feuerten aus allen Rohren: Die Forsterner Frauen waren gegen die überforderten Frensdorferinnen 90 Minuten lang auf Torejagd und schenkten den Gegnerinnen sieben Treffer ein. Vroni Auer (l.) traf zum zwischenzeitlichen 5:0 – ihre Gegenspielerin Lilly Beyer kommt hier zu spät. © Eicke Lenz

Mit einer tollen Mannschaftsleistung überfuhren Forsterns Frauen den SV Frensdorf mit einem auch in der Höhe verdienten 7:0 (4:0)-Sieg.

Forstern – Während die Gastgeberinnen von der ersten Minute an Vollgas spielten und viel Druck entwickelten, musste der Gast vier Stammspielerinnen ersetzen und kam zudem nach einer Vollsperrung der A9 verspätet in Forstern an.

Ein Kleinbus mit sieben Spielerinnen war rechtzeitig eingetroffen, doch der zweite Bus kam erst 36 Minuten nach der angesetzten Anstoßzeit an. Entsprechend kurz fiel das Warmmachen aus.

Forstern wusste diesen Vorteil zu nutzen und überrannte den Gegner förmlich. Nach 20 Minuten stand es bereits 3:0. Die frühe Führung besorgte bereits in der 4. Minute Sandy Gillhuber per Abstauber nach einem Schuss von Vroni Auer, den Frensdorfs Torfrau Alina Arneth mit einer tollen Parade abgewehrt hatte. Per Doppelpass wurde Frensdorfs Abwehr ausgespielt, und Pija Reininger traf zum 2:0 ins lange Eck (8.). In der 20. Minute schickte Franzi Stimmer mit einem weiten Diagonalpass Pija Reininger auf die Reise, die überlief die Frensdorferinnen und schoss zum 3:0 ein.

Frensdorf zog sich immer weiter zurück und verhinderte so zunächst weitere Gegentreffer. Doch noch vor der Pause setzte Auer mit einem tollen Pass Stimmer ein, die drei Minuten vor dem Pausenpfiff auf 4:0 erhöhte.

Nach Seitenwechsel setzte der Gast völlig überraschend auf die Offensive und setzte sich minutenlang in der Forsterner Hälfte fest. Doch in der kompromisslosen und stellungssicheren Forsterner Abwehr gab es keine Schwachstelle. Dann waren wieder die Gastgeberinnen am Zug.

Gillhuber wurde am Elfmeterpunkt freigespielt, ließ auf Auer abtropfen, und schon stand es 5:0. Forstern übernahm wieder die Spielkontrolle, und nach einem tollen Pass über gut 40 Meter von Julia Ruckdeschel machte Reininger im Alleingang das halbe Dutzend voll (66.). Nur eine Minute später wurde Stimmer in halblinker Position gefoult. Sie trat den Freistoß zum 7:0 ins lange Eck.

Stimmen zum Spiel

Andreas Uebler, Trainer SV Frensdorf: „Heute kam einfach alles zusammen. Wir konnten den Ausfall mehrerer Stammspielerinnen nicht auffangen und waren auch durch die Sperrung der Autobahn in der Vorbereitung auf das Spiel empfindlich gestört. Forstern hat einfach gut gespielt, uns in allen Belangen beherrscht, und der Sieg war – auch in der Höhe – völlig verdient. Wir müssen unsere Punkte gegen andere Mannschaften holen.“

Sebastian Wiese, Trainer FC Forstern: „Wir hatten uns gewissenhaft auf das Spiel vorbereitet und in der vergangenen Woche speziell spielnahe Situationen geprobt. Die Saisonvorbereitung in der Sportschule in Oberhaching und die Vorbereitungsspiele trugen ebenfalls zu unserer Form bei. Die schnellen Tore zu Beginn des Spiels waren natürlich ein guter Einstieg.“