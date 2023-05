Frauen-Landesliga: Absteiger Forstern ohne Chance – Aufstiegsfrage noch ungeklärt

Die Damen des FC Forstern II stehen bereits als Absteiger fest. © FuPa/Peter Solek

Zwei Runden vor Saisonschluss ist die Meisterfrage in der Frauen-Landesliga noch ungeklärt. Dafür ist die Abstiegsfrage zumindest für die Hälfte der vier Absteiger schon entschieden.

Forstern – Forsterns zweite Mannschaft ist bereits abgestiegen, und auch der Mitaufsteiger SSV Anhausen spielt in der kommenden Saison eine Klasse tiefer. Forstern hatte den SV Thenried zu Gast, der sich als zu stark erwies und deutlich mit 4:0 (2:0) Toren gewann.

Dabei sah es lange nicht so aus, denn fast eine halbe Stunde lang war es Forsterns Abwehr immer wieder gelungen, die Angriffe der Gäste erfolgreich abzuwehren. Doch innerhalb von nur drei Minuten ging Thenried 2:0 in Führung. Franziska Augustin traf zum 1:0, Franziska Moser legte nach.

Auch in der zweiten Halbzeit wehrte sich Forstern tapfer und musste erst in der 64. Minute das 0:3 durch Theres Hausladen hinnehmen. Das 4:0 erzielte Moser. (fcf)