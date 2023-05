Matchwinnerin Koch: Die Torhüterin überragt bei Forsterns Sieg – Zweite verliert Kellerduell

Verfolgungsjagd: Die Forsterner Sturmspitze Vera Funk (grün) sorgte vorne für Gefahr, half aber bei Bedarf auch in der Defensive aus.

2:1-Erfolg gegen den TSV Theuern

Von Eicke Lenz

Mit einem 2:1 (1:0)-Arbeitssieg hat sich die Frauenmannschaft des FC Forstern in der Bayernliga gegen den TSV Theuern durchgesetzt. Matchwinnerin war Torhüterin Lily Koch.

Forstern – Forstern hatte vom Start weg leichte Feldvorteile, und nach einer Viertelstunde brachte Johanna Stadler den FC mit einem platzierten Kopfball nach einer Ecke von Auer in Führung. Weitere Torschüsse fanden nicht ihr Ziel, ehe kurz vor der Pause auf der Gegenseite Keeperin Koch gegen Susanne Stich, die allein vor ihr auftauchte, per Fußabwehr zur Ecke klären konnte.

Nach der Pause wurde der Gast aktiver. Zunächst rettete Koch erneut gegen die durchgebrochene Stich (50.), die es zehn Minuten später besser machte. Allein vor Koch legte sie diesmal quer für Anna Luschner, die zum 1:1 ins leere Tor traf. Doch Forsterns Mannschaft erhöhte jetzt die Schlagzahl, und nur drei Minuten später wurde Sandy Gilhuber im Strafraum angespielt und traf zur erneuten Führung.

Aber Forstern blieb bei den schnellen Konterangriffen der Gäste anfällig, weil die Zuordnung nicht immer stimmte. Ohne Julia Ruckdeschel ließ die Forsterner Abwehr die sonstige Sicherheit vermissen, und auch Anita Wimmer sowie Verena Meingassner wurden in der Defensive vermisst.

Doch in dieser Phase blieb Torfrau Koch der ruhende Pol. Erst wehrte sie einen Schuss aus kurzer Distanz ab, und wenig später blieb sie außerhalb des Strafraumes Siegerin im Zweikampf mit Anne Wagner. Der Druck der Gäste aus Theuern ließ nun merklich nach, und so konnte Forstern die knappe Führung in der Schlussphase ohne große Mühe verteidigen.

FC Forstern II: 1:4-Schlappe nach 1:0-Führung

Im Landesliga-Kellerduell der beiden schon abgestiegenen Mannschaften unterlag der FC Forstern 2 beim SSV Anhausen mit 1:4 (1:2) Toren. Forstern begann überraschend stark. Die Mannschaft spielte sich gute Möglichkeiten heraus, die einmal mehr nicht genutzt wurden – mit einer Ausnahme: Lisa Dimpflmaier war zur Stelle und traf nach einer Viertelstunde zum 1:0.

Doch einmal mehr brachte sich die Mannschaft um die Früchte ihres Einsatzes. Im Anhauser Waldstadion ging bald gar nichts mehr bei den Gästen. Die Mannschaft ließ jegliche Ordnung vermissen und hatte noch dazu das Pech, dass die Gastgeberinnen mit einem Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit auf 2:1 davonzogen. Anna Kronwetter traf zum 1:1 (24.), und ehe sich Forstern versah, legte Elandra Basha das 2:1 nach (26.).

Das war die Vorentscheidung. Forstern fand nicht mehr ins Spiel zurück, und die Gastgeberinnen legten in der zweiten Halbzeit nach. Nach gut einer Stunde war Lotta Edelmann zum 3:1 erfolgreich und ließ in der Nachspielzeit noch das 4:1 folgen. Trotz des Sieges bleibt der SSV Anhausen mit 21 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und hat einen Spieltag vor Schluss elf Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Forstern. (Eicke Lenz)