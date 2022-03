FC Forstern dreht 1:3-Rückstand zum Sieg - windige Partie gegen TSV Trudering

Sah ein spannendes Spiel: FCF-Coach Jürgen Kasper © Christian Riedel

Wie war das Testspiel des FC Forstern beim TSV Trudering? „Sehr windig“, war die Antwort von Pressesprecher Albert Bowinzki.

Forstern – Der FC gewann dabei noch 4:3, dabei war er in der Halbzeit noch 1:3 in Rückstand gelegen. Da blies es nämlich die Truderinger auf dem Kunstrasen förmlich nach vorne. Sie agierten mit langen Bällen, die die Gästeabwehr nur schwer kontrollieren konnten. Fabian Wimmer (10., 21.) und Martin Janelsith (31.) profitierten dann auch von Forsterner Unzulänglichkeiten. „Wir wollten auf Konter spielen, das hat sich nicht bezahlt gemacht“, so Bowinzki. Bis auf eine Situation: Da bekam Lukas Bauer den Ball nach schönem Kombinationsspiel von Andreas Freiwald und Christian Fußstetter durchgesteckt und traf zum zwischenzeitlichen 1:2 (31.).

Im zweiten Durchgang verteidigte Forstern hoch und brachte die Truderinger so in arge Verlegenheit. Basti Keilhacker verwandelte einen Freistoß direkt zum 2:3 (53.) Mit dem Wind im Rücken lief das Spiel. Zwei sehenswerte über die Flügel vorgetragene Angriffe verwertete Freiwald zum 3:3 (70.) und 4:3 (89.) für den Kreisklassisten.

Bowinzkis Resümee: „Ein guter Test, bei dem wir verschiedene Systeme ausprobieren konnten. An der Fitness hapert es noch bei einigen, aber wir sind ja auch in der Vorbereitung.“

Die Zweite kam beim TSV Poing 2 zu einem 1:1. Lukas Schneider hatte die Führung geköpft – „nach einer Eckballvariante, die wir im Training neu ausprobiert hatten“, wie Trainer Benny Wall erzählt. Weniger erfreut war er über den Ausgleich, der aus einem Forsterner Freistoß entstand. „Keiner von uns stand zur Absicherung da, und ein Poinger lief vom eigenen in unseren Strafraum.“ Wall ärgerte sich auch, dass ein Treffer von Dominic Masion wegen einer angeblichen Abseitsstellung annulliert wurde. Zudem verschoss der FC einen Elfmeter. (fcf)