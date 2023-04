Kampfgeist nicht belohnt: Forsterns Frauen verlieren beim Spitzenreiter

Nichts zu holen gegen den Tabellenführer: Die Frauen des FC Forstern verlieren gegen die Würzburger Kickers. © Alexander Fox

Auch die Bayernliga-Frauen des FC Forstern konnten den Würzburger Kickers nicht gefährlich werden. Sie verloren trotz guter Leistung am Samstag beim Spitzenreiter 1:3 (0:2).

Forstern – Die Gäste spielten auf Augenhöhe, kassierten aber nach einer halben Stunde das 0:1. Nach einer Ecke wurde der Ball nach außen abgewehrt, doch die sofortige Hereingabe kam zu Sophia Klärle, die nicht eng genug markiert war und den Ball unhaltbar für Forsterns starke Torfrau Tine Kneißl über die Linie schob.

Die Gäste steckten den Treffer gut weg, aber Vroni Auer scheiterte aus halblinker Position nach guter Vorlage von Pija Reininger, und auch Anita Wimmers Kopfball nach einer Ecke blieb ohne Erfolg. Mitten in diese gute Phase traf Würzburg zum 2:0 – mit Glück, denn zweimal prallte der Ball wieder zur Stürmerin zurück, die dann vollstreckte.

Forstern kam mit Elan aus der Pause. Nach dem Wechsel erkämpfte sich Reininger im Mittelfeld den Ball, stürmte nach vorne, überlief die letzte Würzburger Verteidigerin, tanzte auch noch die Torfrau aus und verkürzte auf 1:2. Doch dann übersah die Unparteiische ein Handspiel, und Klärle markierte das 3:1 für Würzburg.

Forstern spielte kampfstark weiter und hatte noch zwei gute Möglichkeiten. Reininger übersah aber die mitgelaufene Auer, und Sandy Gillhuber scheiterte aus 16 Metern an Kickers-Torfrau Johanna Popp.

Forsterns Trainer Sebastian Wiese war trotz der Niederlage zufrieden. „Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit kämpferisch überzeugt und taktisch sehr gut agiert. In der Summe geht der Sieg für Würzburg aber in Ordnung, auch wenn dem entscheidenden 3:1 ein klares Handspiel vorausgegangen ist.“

Einen Schreckmoment hatte Forstern zu verkraften: Teresa Wagner wurde von einem Ball aus kurzer Distanz mit voller Wucht im Gesicht getroffen und musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Sie konnte aber wenige Stunden später wieder entlassen werden und ist auf dem Weg der Besserung. (Eicke Lenz)