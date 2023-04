Forsterner Mannschaften verlieren – Trainer sauer auf Schiri

Nicht zu halten: Forsterns Zweite um Daniela Ober (l.) hatte gegen Geratskirchen das Nachsehen. Hier zieht DJK-Stürmerin Veronika Hüttner davon. Foto: eicke Lenz © eicke Lenz

Eine unerwartete und vor allem unnötige 1:2 (0:1)-Niederlage gab es für Forsterns Frauenmannschaft in der Bayernliga beim SC Amicitia München.

München/Forstern – Noch vor fünf Wochen hatte der FC Forstern das Hinspiel noch sicher mit 3:0 Toren gewonnen. Viele Kleinigkeiten und eigene Nachlässigkeit waren für die Niederlage ausschlaggebend. Die ersten Minuten wurden verschlafen, prompt ging Amicitia in Führung. Johanna Appel wurde freistehend angespielt und ließ mit einem guten Schuss von der Strafraumgrenze FCF-Torfrau Tine Kneißl keine Abwehrchance.

Forsterns Reaktion kam prompt. Die Gastgeberinnen bestimmten in der Folgezeit das Geschehen und hatten mehrmals das 1:1 auf dem Fuß. Vroni Auer verfehlte das Kreuzeck nur knapp, zwei Traumpässe von Julia Ruckdeschel, die in der Mitte keine Abnehmerin fanden, und Anita Wimmer, die es allein vor dem Tor zu genau machen wollte und den Ball knapp neben das Tor setzte.

Der Forsterner Sturmlauf fand seine Fortsetzung in Halbzeit zwei. Lena Greimel, die ihr Debüt bei den Frauen gab, setzte Pija Reininger ein, die den Ball in die Mitte zu Sandy Gilhuber spielte, die aber knapp das 1:1 verpasste. Dann setzte sich wieder Reininger durch und traf trotz Foulspiel zum vermeintlichen Ausgleich, doch der Unparteiische hatte den Vorteil abgepfiffen. Es kam aber noch schlimmer für Forstern, denn nach einem Freistoß Mitte der zweiten Halbzeit traf Maria Gerards aus stark abseitsverdächtiger Position zum 2:0.

Forstern gab aber nicht auf und blies zur Schlussoffensive, die aber wiederum durch den Unparteiischen beeinflusst wurde, der eine Zeitstrafe aussprach. Wenige Minuten vor dem Spielende traf Anita Wimmer nach einem Angriff über die linke Seite aus kurzer Entfernung zum 1:2, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

Stimme zum Spiel: Trainer Sebastian Wiese sauer auf Schiri

Sebastian Wiese, Trainer des FC Forstern: „Wer mich kennt, der weiß, dass ich nie über Schiedsrichterleistungen spreche – aber heute war diese indiskutabel und hat das Spiel entschieden, was auf dem Niveau Bayernliga schon schade ist. Insgesamt waren wir die deutlich überlegene Mannschaft, haben jedoch gerade im letzten Drittel keine entscheidenden Ideen und Aktionen platzieren können. Wenn man dann noch Gegentore aus eigenen Fehlern und einem Standard kassiert, dann wird es in der Bayernliga schwer. Daran müssen wir arbeiten, dass uns so was nicht mehr passiert.“

FC Forstern II: Empfindlicher Dämpfer im Absteigskampf

Im Kellerduell der Landesliga Süd traf der FC Forstern 2 als Träger der Roten Laterne auf die DJK SV Geratskirchen, die mit drei weiteren Mannschaften auf einem direkten Abstiegsplatz rangiert. In der Vorrunde hatte Forstern mit einem 1:0 bei der DJK den einzigen Sieg in der Vorrunde gelandet und machte sich deshalb auch im Rückspiel vor eigener Kulisse Hoffnungen. Doch einmal mehr hatten Forsterns Spielerinnen das Glück nicht gepachtet und unterlagen 0:1.

Geratskirchen spielte eine ganz starke Anfangsphase. Gleich mehrmals tauchte der Gast mit seinen schnellen Angreiferinnen vor dem Forsterner Tor auf. Einmal mehr aber präsentierte sich Torhüterin Lily Koch in einer exzellenten Form und ließ zunächst nichts zu. Mit zunehmender Spieldauer kam Forstern besser ins Spiel und auch zu Tormöglichkeiten. Lina Fortmann hatte mit einem Schuss an die Unterkante des Gästetors ebenso Pech wie mit einem satten Torschuss, den Torfrau Teresa Oberendfellner per Fußabwehr noch klären konnte.

Mitte der zweiten Halbzeit kam dann der Gast zum Tor des Tages. Laura Maier profitierte dabei von einem Fehler von Forsterns Torfrau. Geratskirchen verlegte sich nach dem Führungstreffer mehr und mehr auf die Defensive. Forstern warf alles nach vorne, doch trotz einer Vielzahl von Ecken und hohen Bällen in den Strafraum der Gäste blieben Chancen Mangelware, weil sich die FCF-Stürmerinnen nicht entscheidend durchsetzen konnten. So sicherte sich die DJK den Sieg und verkürzte den Abstand zum ersten Nicht-Abstiegsplatz auf vier Punkte. (Eicke Lenz)