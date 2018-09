Forsterns Frauen geben den Ton in der Regionalliga weiter an

SC Freiburg II muss sich gegen Aufsteiger geschlagen geben

von Eicke Lenz schließen

Aufsteiger FC Forstern bleibt vorerst weiter das Maß aller Dinge in der Regionalliga Süd der Frauen. Auch im vierten Spiel wahrte die Mannschaft des Trainerduos Thilo Herberholz und Thomas Urbaniak ihre weiße Weste.

Forstern – Die Siegesserie der Forsterner Frauen hält an. Im ersten Regionalliga-Heimspiel gelang dem Aufsteiger ein 2:1 (1:1) gegen Zweitliga-Absteiger SC Freiburg 2, der aufgrund der Mehrzahl guter Torchancen auch verdient war.

Es war ein hartes Stück Arbeit, und die Mannschaft hatte alle Mühe, gegen die spielerisch starken und mit einer guten Ordnung spielenden Gäste die Oberhand zu behalten. Allerdings stachen wieder die Trümpfe des FC Forstern, der ab der 1. Minute voll konzentriert agierte. Den Großteil der ersten Halbzeit drohte von den Gästen wenig Gefahr, auch wenn sie den Ball laufen ließen und mit guter Ballbehandlung im Zweikampf nur schwer zu packen waren. Forsterns Flügelzange mit Sandra Obermeier auf der rechten und Pija Reininger auf der linken Seite war aber eine stete Gefahr.

Forsterns 1:0 resultierte aus einem schnellen Konter. Julia Deißenböck wurde auf die Reise geschickt und konnte nur durch ein Foul knapp vor der Strafraumlinie gebremst werden. Freistoßspezialistin Deißenböck visierte das linke Tordreieck an, doch Freiburgs Keeperin Rafaela Borggräfe kam noch an den Ball und lenkte ihn an die Torlatte. Aber die nach vorne geeilte Innenverteidigerin Martina Mittermaier war mit dem Kopf zur Stelle und lenkte den Ball ins leere Tor.

Doch Sekunden vor der Pause fiel der Ausgleich, als bei einer weiten Flanke nicht konsequent genug gegen den Ball gespielt wurde. Naemi Hausen ließ mit ihrem Schuss auch acht Metern Forsterns Torfrau Melli Scherer keine Abwehrchance.

Forstern brachte für Sandra Obermeier zur Pause Neuzugang Ngoc Nguyen, die einen traumhaften Einstand hatte. Leichtfüßig und technisch perfekt tanzte sie ihre Gegenspielerin aus und traf zum 2:1 ins kurze Eck. Der Treffer gab mächtig Auftrieb, aber mehr ließ die robuste Gästeabwehr nicht zu. Theresa Eder setzte sich mehrmals geschickt durch, wurde jedoch stets im entscheidenden Augenblick gestoppt. Reininger scheiterte an Borggräfe, die kurz vor Schluss auch noch großartig gegen Deißenböck rettete. Der Sieg war nicht mehr in Gefahr, und so freute sich Trainer Herberholz, dass die Heimspielpremiere nach fünf Auswärtspartien in Folge von Erfolg gekrönt war.