A-Klasse kompakt: Fraunberg ist neuer Spitzenreiter – Lengdorf schenkt Moosen sechs Stück ein

Eine Glanzparade zeigt Steinkirchens Keeper Tobias Strobl. Sein FSV schlug Langenpreising 3:2. © ROLAND ALBRECHT

Die A-Klasse 8 hat einen neuen Spitzenreiter. Der FC Fraunberg hat den FC Hörgersdorf nach deren Pleite gegen Dorfen abgelöst. Derweil ist Langenpreisings Serie gerissen

TSV Dorfen II – FC Hörgersdorf 4:2

Überraschend gewann Dorfen gegen den nun abgelösten Tabellenführer. „Wir haben schön gespielt und einen völlig verdienten Sieg eingefahren“, so Spielertrainer Niklas Jensen. Nach zwei Minuten traf Dorfens Marvin Bräuniger. Nach Vorlage von Thomas Ertl erhöhte Niklas Lüers auf 2:0 (18.).

Auch nach der Pause war Dorfen stärker, bis Hörgersdorf durch Daniel Karpfinger per Foulelfmeter verkürzte. Doch Dorfen baute die Führung durch David Gasch und erneut Lüers aus. In der Schlussphase traf Stefan Schraufstetter zum 2:4.

FC Lengdorf II – SC Moosen II 6:1

Lengdorf ließ Moosen keine Chance. „Es hätte sogar noch höher ausgehen können“, sagte FCL-Trainer Stefan Ortner zufrieden. Bei 0:0 hatte auch Moosen eine große Chance, Torwart Matthias Besser hielt aber stark. Bis zur Halbzeit gingen die Gastgeber durch Alexander Stark und Kiefinger klar in Führung, beide erzielten einen Doppelpack.

Bei den ersten beiden Treffern war der FC nach einer Zeitstrafe gegen Jonas Strohhofer in Überzahl. Nach der Pause erhöhte Jakob Altmann, ehe Moosen eine bessere Phase hatte und durch Tobias Huber zum Ehrentreffer kam. Stark markierte den Endstand.

FC Fraunberg – BSG Taufkirchen II 3:0

Fraunberg ist zurück an der Spitze. „Es war ein verdienter Sieg, aber kein tolles Spiel. Wir hätten ein oder zwei Tore mehr machen können“, so FC-Trainer Christian Daimer. Fraunberg ging früh nach einer Ecke durch Sebastian Hoof in Front. Anschließend kam die BSG zu ihrer größten Chance im Spiel, Marcel Paris konnte den Fehler im Aufbauspiel der Fraunberger aber nicht nutzen.

Daraufhin erhöhte Laurenz Brehm per Kopf auf 2:0 (23.), und nur zwei Minuten später stellte Florian Lex mit einem direkt verwandelten Freistoß die Weichen endgültig auf Sieg.

SpVgg Langenpreising – FSV Steinkirchen 2:3

Die starke Serie der SpVgg von zehn Spielen ohne Niederlage ist gerissen. „Das ist wirklich schade und hätte es heute nicht gebraucht. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber schlussendlich haben sie unsere Fehler besser ausgenutzt wie wir ihre“, resümierte Rainer Schmidmüller, Sportlicher Leiter und Ex-Coach Steinkirchens.

Zunächst war Langenpreisings Christoph Reithmeier nach einer Flanke von Patrick Listl erfolgreich. Steinkirchen antwortete noch vor der Pause durch Ibrahim Krraki, der den FSV auch in Führung brachte (56.). Sehenswert verwandelte er einen Freistoß aus 18 Metern. Langenpreising kam in der 71. Minute durch einen Weitschuss von Listl zum Ausgleich, aber nur fünf Minuten später traf Philipp Utz nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gastgeber zum 3:2-Sieg für den FSV.

SG Reichenkirchen – SC Kirchasch II 3:1

„Unterm Strich war es ein verdienter Sieg, Kirchasch hat aber wirklich gut mitgehalten und hatte einige Chancen. Bei uns war heute Torwart-Oldie Thomas Niedermaier im Tor, der unter anderem einen Elfmeter gehalten hat und eine bärenstarke Partie gemacht hat“, sagte Stefan Brandl, Abteilungsleiter der SG.

Zunächst gingen die Gäste durch Thomas Enzbrunner in Führung. Reichenkirchen glich nach einer Flanke von Andreas Pfanzelt durch Torjäger Robert Lex aus (30.). Nur vier Minuten später traf Maximilian Wenhart aus 18 Metern sehenswert zur Führung für die Gastgeber. Eine Viertelstunde vor Schluss war es abermals Lex, der per direkt verwandeltem Freistoß den Endstand herstellte. Mit 27 Toren liegt er weit vorne in der Torjägerliste.

TSV Grüntegernbach – TSV Wartenberg II 2:2

Der TSV ist jetzt seit vier Spielen sieglos. „Eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen. Es war aber genauso wie in den letzten Wochen, dass wir die Spiele nicht über die Zeit bringen“, so Pressesprecher Andreas Dengl frustriert. Bernhard Ostermaier und Christian Schwarzenbeck brachten den TSV in Front. In der zweiten Hälfte schlug Wartenberg aber durch Bastian Tietz und Christian Fellermeier zurück. (Lukas Christofori)