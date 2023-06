FC Herzogstadt: 40-Tore-Mann Paulus geht, Eichenkofener Steinberg kommt

Von: Dieter Priglmeir

Mit 40 Toren war Tobias Paulus nahezu unaufhaltbar. © Christian Riedel

Der Goalgetter des FCH Tobias Paulus wird den Verein verlassen. Einen vielversprechenden Ersatz hat der Verein mit Marco Steinberg bereits gefunden.

Erding – Tobi Paulus, der 40-Tore-Mann, wird in der neuen Saison nicht für den FC Herzogstadt spielen. Das bestätigte Pressesprecher Max Malterer, der zugleich aber auch eine Offensivverstärkung melden kann: Marco Steinberg wechselt von der SpVgg Eichenkofen zum künftigen Kreisklassisten, der sich aus den Teams von RW Klettham und FC Erding bilden wird (wir berichteten).

„Marco macht bei uns ab Ende Juli die Vorbereitung mit. Das freut uns natürlich sehr, weil wir wissen, dass er ein wahnsinnig guter Fußballer ist. Das hat er in der A-Klasse schon bewiesen. Er steht im richtigen Moment am richtigen Ort und ist auch körperlich und technisch so gut, dass er die Dinger auch macht.“

Steinberg habe schon nach zwei Gesprächen zugesagt, „weil ihn auch unser Projekt und der Moment überzeugt hat“. Natürlich werde es eine Ablöse geben, „die ist ja bei einem Wechsel im Sommer festgelegt und muss auch nicht groß verhandelt werden“, erklärt Malterer.

Marco Steinberg (m.) ist von der Vereinsfusion absolut überzeugt. Darüber freuen sich auch Heiko Hollenwäger (l.) und Max Malterer. © Verein

Trainer Florian Leininger sei sofort Feuer und Flamme gewesen, als er von dem möglichen Wechsel gehört habe. „Er hat sich auch des Öfteren erkundigt, wie der Stand ist und wollte den Wechsel unbedingt finalisieren.“

Steinberg freut sich auf die neue Herausforderung. „Mit meinen 27 Jahren bin ich gerade im besten Fußballer-Alter. Da ich gebürtiger Kletthamer bin, wollte ich auch irgendwann für Klettham spielen. Und gerade weil sich die Fusion zum FC Herzogstadt jetzt ergeben hat, wollte ich die Chance nutzen – eine Liga höher spielen und im Bestfall auch oben mitspielen.“

Tobias Paulus verlässt FC Herzogstadt – FC Schwaig als mögliches neues Zuhause

Allerdings wird er nicht Tobi Paulus als Sturmpartner haben, der in der vergangenen Saison für RW Klettham 40 Tore in der Kreisklasse erzielt hat. „Das war natürlich herausragend, aber das haben halt auch andere Vereine mitbekommen“, sagt Malterer.

Paulus habe etliche Angebote bekommen, „eins war besonders attraktiv“, ergänzt der Pressesprecher, wollte aber den Namen des neuen Vereins nicht verraten. Paulus wird mit dem FC Schwaig in Verbindung gebracht. Der Landesligist wollte sich dazu aber noch nicht äußern.

Paulus bittet in einem Statement, das der FC Herzogstadt veröffentlichte, um Verständnis: „Die Entscheidung für einen Wechsel ist mir nicht leicht gefallen, vor allem weil ich großes Potenzial in der Fusion sehe. Ich habe mich aber dazu entschlossen noch einmal die sportliche Herausforderung in einer höheren Liga zu suchen und möchte dort ab Sommer Fuß fassen.“ (pir)