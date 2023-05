FC Herzogstadt Erding-Klettham: Vereine einigen sich

Fußball

Der TSV Erding stellt doch keine eigene Mannschaft, bekommt aber Team 3 des FCH unter seine Federführung.

Erding – Der TSV Erding wird nun doch keine eigene Herren-Mannschaft in die Fußball-Punktrunde schicken. Das bestätigte gestern Präsident Rainer Winter. In den vergangenen Tagen habe man sich mit Rot-Weiß Klettham auf eine Kooperation geeinigt, mit der gesichert sei, „dass in einem der ältesten Sportvereine im Landkreis auch weiterhin Fußball angeboten wird“, so Winter.

Wie berichtet, startet in der kommenden Fußballsaison das Projekt „FC Herzogstadt“ mit Kickern von RW Klettham und der Fußballabteilung des TSV Erding, die sich seit der Kooperation vor rund 20 Jahren mit dem SC Erding inoffiziell FC Erding nennt. Mit dem FCH sollen die Kräfte gebündelt und dadurch das Niveau des Erdinger Fußballs erhöht werden. Zum anderen könnte man die Arbeit der Ehrenamtlichen auf mehrere Schultern verteilen.

Was RWK-Fußballchef Patrick Tischer als „moralische Fusion“ bezeichnet, sah aber plötzlich wie der große FCE-Exodus aus, da dessen Spieler nach Klettham wechseln sollten, unter dessen Dach der FC Herzogstadt spielen wird. Da selbiges auch noch für die Jugend geplant und für die AH zumindest angedacht war, fürchtete der TSV um den Verlust seiner traditionsreichen Abteilung.

In der Abteilungsversammlung im April informierte schließlich Vizepräsident Hermann Meilinger die Mitglieder, dass der TSV mit einer neuen – noch zu wählenden – Abteilungsführung eine eigene Fußballmannschaft in der A-Klasse stellen werde. Nach Informationen der Heimatzeitung hatte sich bereits ein Quintett formiert, das auch gut zwei Dutzend Spieler für eine neue Mannschaft in der Hinterhand habe. Jetzt sei ihnen abgesagt worden, berichtete der Sprecher dieses Quintetts. „Wir wollten nur helfen“, sagte er. Näher wolle er dazu noch nicht eingehen.

Laut Winter wird die Kooperation mit Klettham so aussehen: Die FCE-Spieler, die beim FC Herzogstadt 1 oder 2 spielen wollen, melden sich bei RW Klettham an. Es wird aber noch eine dritte Mannschaft geben, deren Name – eventuell FCH 3 – noch nicht feststeht, die aber unter dem Dach des TSV Erding spielen werde. Hier würden dann Kletthamer Spieler zum TSV wechseln. Beim Jugendprojekt FC Herzogstadt bleibt es laut Winter dabei, dass dies komplett unter dem Dach RWK läuft. Winter betont, dass Spieler, die wegen des Spielrechts in 1 und 2 nach Klettham wechseln auch passives Mitglied beim TSV bleiben können.

Das ist auch Max Malterer wichtig. Er ist Sprecher des FC Herzogstadt und Mitglied der kommissarischen TSV-Abteilungsleitung. „Wir haben den FCH immer als gemeinsames Projekt gesehen. Dass die Erdinger Fußballabteilung sterben soll, war nie Teil unserer Idee“, bekräftigt er. Malterer räumte aber Verständnis für solche Befürchtungen ein, zumal sich ja die bisherige Abteilungsführung komplett vom TSV zurückziehen wollte. „Das war ein Fehler von uns, denn wir aber korrigieren können.“

Laut Malterer werden sich in der außerplanmäßigen Versammlung am 24. Mai Leute für die TSV-Abteilungsleitung zur Wahl stellen, die auch aktiv am Projekt FC Herzogstadt teilnehmen. Weitere Details der Kooperation werden derzeit noch ausgearbeitet und auf die Vorgaben vom Bayerischen Fußballverband abgeklopft. Winter sprach von einer „sehr guten Lösung, sehr wohl für Klettham als auch für uns“. Und Malterer sprach für den FCH: „Wir freuen uns sehr, dass wir den TSV jetzt auf unserer Seite haben und weiterhin gut zusammenarbeiten.“