Spitzenreiter Högersdorf macht aus drei-Tore-Rückstand noch ein Remis

Beim Kampf um den Ball war Taufkirchens Torwart Severin Schlossnikl hier im Vorteil. Er erwischte das Leder und zwang Reichenkirchens zweifachen Torschützen Robert Lex zu einer kleinen Flugeinlage. Foto: Dominik Findelsberger © Dominik Findelsberger

In der A-Klasse 8 war am Osterwochenende einiges los. FC Högersdorf hat sich nach einem 0:3-Rückstand noch zurück gekämpft und Fraunberg schlägt Inning.

TSV Wartenberg 2 – SC Kichasch 2 4:0

Nach zwei hohen Niederlagen kehrte der TSV Wartenberg in die Erfolgsspur zurück. Nach ausgeglichenem Beginn ging der TSV kurz vor der Pause durch einen Doppelschlag von Maximilian Bauer und Kevin Ehmke in Führung. Nach dem Wechsel ließ Wartenberg nicht mehr viel zu und erhöhte erneut durch Bauer auf 3:0. Niklas Unterreitmeier sorgte nach einer schönen Einzelleistung für den Endstand.

FC Lengdorf 2 – TSV Grüntegernbach 2:2

„Die erste Halbzeit ging an uns, die zweite an Grüntegernbach“, resümierte FCL-Trainer Stefan Ortner. Seine Mannschaft begann stark, geriet aber nach dem ersten guten Angriff der Gäste durch einen Treffer von Christian Schwarzenbeck in Rückstand. Kurz vor der Halbzeit gelang Lengdorf nach einer Ecke durch Alexander Stark das 1:1. Vier Minuten nach der Pause erzielte Simon Bauer die erneute Führung für Grüntegernbach, ehe Felix Mayer wenig später nach einer Flanke für Lengdorf ausglich. Kurz vor dem Ende kamen die Gäste noch zu zwei hochkarätigen Chancen, konnten den Siegtreffer aber nicht mehr erzwingen.

BSG Taufkirchen 2 – SG Reichenkirchen 1:4

Robert Lex brachte die Gäste früh in Führung. Danach hatte die BSG durch Lukas Schlossnikl und Dion Heydemann zwei gute Ausgleichschancen. „Knackpunkt war dann leider der verschossene Elfmeter kurz vor der Pause“, sagte BSG-Coach Michael Tsimeridis. Bastian Schlossnikl scheiterte an Manuel Schmidt, und im Gegenzug erhöhte Lex auf 2:0 für die SGR. Auch nach der Halbzeit hatte Reichenkirchen vor allem nach Kontern die besseren Chancen und baute seine Führung durch einen Doppelpack von Maximilian Wenhart aus. Oliver Kluth gelang kurz vor Schluss nach einem starken Solo nur noch der BSG-Ehrentreffer.

SC Moosen 2 – FSV Steinkirchen 0:0

Die Moosener freuen sich über einen wichtigen Zähler gegen den Tabellenzweiten im Kampf um den Klassenerhalt. „Uns tut der Punkt gut, den Steinkirchenern tut er weh“, sagte SCM-Trainer Johannes Schirmbeck. Beide Teams zeigten hohen kämpferischen Einsatz, spielerisch lagen die Vorteile beim Gast. Kurz vor Schluss kamen aber auch die Gastgeber zu Chancen. „Unter dem Strich war es ein leistungsgerechtes Unentschieden“, so Schirmbeck.

FC Hörgersdorf – SpVgg Langenpreising 3:3

Auch Aufstiegskandidat FC Hörgersdorf kam nicht über ein Unentschieden hinaus. Langenpreising überraschte den FCH mit aggressiver Spielweise. „Wir sind erst nach 30 Minuten ins Spiel gekommen, haben dann aber eine gute Moral gezeigt“, so FCH-Trainer Felix Stocklauser. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Gastgeber nach Treffern von Sebastian Kaiser, Jonas Schmidmüller und Christian Huber bereits 0:3 in Rückstand. Noch vor der Pause verkürzten Thomas Schmittner und Daniel Karpfinger auf 2:3. Und erneut Karpfinger erzielte in der 78. Minute den Ausgleich. Der FCH hatte noch Chancen durch Karpfinger und Bichlmeier, der Siegtreffer gelang aber nicht mehr.

FC Fraunberg – FC Inning 2:1

Der FC Fraunberg ist nach dem Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten der Gewinner des Spieltags. „Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns, vor allem wenn man sich die anderen Ergebnisse anschaut“, sagte FCF-Spielertrainer Christian Daimer. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte steigerten sich beide Teams nach der Pause und kamen zu Torchancen. Die Gastgeber waren kaltschnäuziger und gingen durch einen Doppelpack von Josef Pfoser 2:0 in Führung. Kurz vor Schluss fiel nach einer Ecke durch ein Eigentor von Daimer nur noch der Anschlusstreffer. Der FC Fraunberg hat nun im Nachholspiel am Donnerstag, 13. April, gegen den TSV Grüntegernbach die Chance, auf einen Aufstiegsplatz vorzurücken. (Lukas Christofori)