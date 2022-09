FC Hörgersdorfs nächster Dreier – „Waren anfangs etwas nervös“

Teilen

Der Aufwärtstrend mit dem neuen Trainer Felix Stocklauser setzt sich beim FC Hörgersdorf fort.

Langenpreising – Der Absteiger gewann nach dem 6:1 gegen die SG Reichenkirchen nun auch sein Nachholspiel der A-Klasse 8 am Mittwochabend bei der SpVgg Langenpreising.

Bereits nach acht Minuten brachte Denis Prsa im direkten Duell mit Langenpreisings-Keeper Maximilian Gabriel die Gäste in Führung. „Das hat uns gut getan. Wir waren anfangs etwas nervös. Zum Glück sind wir deshalb schnell in Führung gegangen“, sagte Stocklauser.

In einer ausgeglichenen Partie hatten beide Teams ihre Mühe, sich wirklich große Chancen herauszuspielen. In der zweiten Halbzeit machte Daniel Stadler im Nachsetzen mit seinem 2:0 alles klar. Es folgte nach einem unerlaubten Rückpass noch ein indirekter Freistoß für die Gastgeber im gegnerischen Strafraum. Diesen aber parierte Johannes Wurzer. „Die SpVgg Langenpreising hat es nicht schlecht gespielt. Aber aufgrund unserer geschlossenen Mannschaftsleistung geht der Sieg in Ordnung“, sagte Stocklauser der Heimatzeitung. Sein Team kletterte nun auf Platz fünf der Tabelle und hat am Wochenende spielfrei. (fis)