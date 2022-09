FC Hörgersdorf trennt sich von Hans-Peter Walter, Felix Stocklauser kommt

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Hans-Peter Walter ist nicht mehr Coach des FC Hohenpolding. © Hermann Weingartner

Hans-Peter Walter ist nicht mehr Trainer des FC Hörgersdorf. Das teilte gestern Markus Berger im Auftrag des Vereins mit.

Hörgersdorf – „Die Saison ist bisher noch nicht so verlaufen, wie wir uns das alle vorgestellt haben“, sagt Berger, der Teil der Hörgersdorfer Sportlichen Leitung ist. Gemeinsam mit der Abteilungsleitung und dem Trainer habe man sich auf ein vorzeitiges Ende der Amtszeit verständigt. Nachfolger wird einer von Walters Vorgängern sein: Felix Stocklauser.

Im Gespräch mit der Heimatzeitung betont Walter, dass die Entscheidung in beiderseitigem Einvernehmen gefallen sei. „Viele Sachen haben nicht mehr gepasst. Es hat keinen Spaß mehr gemacht“, erklärt er. Mit dem Relegationsdrama habe das Ganze aber nichts zu tun. Deutschlandweit war über das Pech des FCH berichtet worden, dessen Entscheidungsspiel unverschuldet gegen Türkgücü Erding trotz Führung in doppelter Überzahl in der Nachspielzeit abgebrochen wurde. Der FCH stieg in die A-Klasse ab. Das sei aber abgehakt gewesen, meint Walter.

Entsprechend motiviert seien er und seine Mannschaft in die Saison gegangen. „Aber irgendwie war meine Erwartungshaltung dann doch eine andere“, sagt der 56-Jährige. Urlaube, die Volksfeste in Dorfen und Erding – „alles schien für manche wichtiger zu sein als der Fußball“. Ohnehin nur mit einem dünnen Kader ausgestattet, musste dann sogar ein Testspiel mangels Spieler abgesagt werden. Als einmal nur fünf Spieler zum Training kamen, sei dieses abgeblasen worden. „Das war schon die Ausnahme, aber die Trainingsbeteiligung war insgesamt enttäuschend“, so Walter, der in der Saison 2021/22 die Mannschaft übernommen hatte. Damals noch mit Co-Trainer Lorenz Irl, der inzwischen nur noch sporadisch nach Vereinbarung als Torwart-Trainer aushalf. „Ich war dann plötzlich allein, während die anderen aufs Volksfest gerumpelt sind. Da habe ich mich hier noch um alles Mögliche gekümmert.“

Walter räumt aber auch ein, dass die Chemie nicht mehr gestimmt habe. „Zumindest teilweise nicht“, sagt Walter. In einer Mannschaft gebe es nun mal unterschiedliche Charaktere und Härtefälle. „Du kannst ja auch nicht jeden aufstellen. Insgesamt gesehen bin ich aber mit den Leuten hier sehr gut klargekommen.“ Deshalb habe er sich auch gern mit den Vereinsverantwortlichen zusammengesessen und nach einer Lösung gesucht. „Frischer Wind schadet nicht“, sagt Walter. „Und mit Felix Stocklauser haben sie eine sehr gute Lösung gefunden. Er kennt die Mannschaft und wäre auch eine brutale Verstärkung für den sehr dünnen Kader.“

Laut Berger wird Stocklauser allerdings aus gesundheitlichen nicht als Spieler zur Verfügung stehen. Er macht auch deutlich, dass weniger Stocklausers Tore, sondern sein Gespür als Trainer gefragt sei. „Wir hatten in den vergangenen eineinhalb Jahren eine sehr intensive Zeit. Wichtig ist, dass der Spaß am Fußball wieder zurückkommt“, so Berger, der sich gemeinsam mit zwei weiteren Spielern das Amt des Sportlichen Leiters teilt.

Zurück in die Zukunft: Felix Stocklauser war vor drei Jahren schon beim FC Hörgersdorf. © Hermann Weingartner

Dem neuen Coach werde auch keine Vorgabe hinsichtlich des Aufstiegs gemacht. Eine Veränderung sei nötig gewesen, „und der Zeitpunkt ist gut, weil noch nicht so viele Partien gespielt sind“. Berger macht aber auch klar, dass nicht der Trainer für die sportliche Misere (erst sieben Punkte nach fünf Spielen) hauptverantwortlich gewesen sei. „Jetzt ist die Mannschaft gefordert“, meint der 27-Jährige. „Wir hoffen, diese Entscheidung gibt der Mannschaft wieder einen positiven Schub, damit Leistung und Ergebnisse wieder so werden, wie es der Anspruch aller ist.“

Stocklauser hat bereits am Dienstagabend sein erstes Training geleitet. „15 Spieler waren da. Alle waren sehr engagiert. Mir ist aber schon bewusst, dass da auch einige gekommen sind, weil sie neugierig waren“, sagt der 34-Jährige. Die große Ansprache habe es noch nicht gegeben, die behält er sich für das heutige Abschlusstraining vor der Partie gegen die SG Reichenkirchen vor. Seine erste Amtshandlung: der Coopertest, eine zwölfminütige Einheit, die Aufschlüsse über den Fitnessstand gibt.

Nachkarteln bezüglich seines Vorgängers – das ist nicht Stocklausers Sache. „Er hat seine Sache gut gemacht.“ Jetzt sei halt ein Neubeginn. „Jeder hat seine Chance, wieder bei Null anzufangen.“ Und auch von ihm kommt der Satz: „Der Spaß muss wieder zurückkommen.“

Apropos Zurückkommen: Der neue Coach bestätigt Bergers Aussage, dass er wegen seiner Knieprobleme nicht mehr spielen werde, „eigentlich nicht mehr“, ergänzt er. Denn eigentlich wollte er damals auch beim Relegationsspiel nicht dabei sein – dann lief er doch auf, und erzielte sogar einen Treffer. Jetzt aber freue er sich auf sein Traineramt – und seine Rückkehr nach drei Jahren – vor Walter hatte noch Martin Grasser das Amt inne.

Und Hans-Peter Walter? Er freut sich auf mehr Zeit für die Familie. Zudem ist er seit 25 Jahren Schiri. „Vielleicht werde ich wieder ein bisserl mehr pfeifen.“ Die Schiedsrichtergruppe Erding würde es freuen.