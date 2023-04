Rückstand gedreht: Hörgersdorf baut Tabellenführung aus – Langenpreising müht sich zum Sieg

Voller Einsatz: Am Ende behielten die Hörgersdorfer um ihren Kapitän Sebastian Deuschl (l.) – hier im Zweikampf mit SG-Spieler Markus Lex – die Oberhand. © Roland Albrecht

Zehn Tore in zwei Spielen sind am vergangenen Wochenende In der A-Klasse 8 Donau/Isar gefallen. Die restlichen Spiele wurden abgesagt.

SG Reichenkirchen – FC Hörgersdorf 1:4

Der FC hat seine Tabellenführung ausgebaut. Zunächst ging aber die SG durch Maximilian Wenhart früh in Führung (3.). Aus 20 Metern hatte er mit links den Ball ins lange Eck befördert. Thomas Schmittner brachte mit seinem Tor in der 17. Minute den FCH zurück, als er per Freistoß ins Torwart-Eck traf.

Markus Berger drehte nach einer halben Stunde aus dem Gestochere heraus die Partie zugunsten der Gäste. In der 73. Minute erhöhte Martin Grasser auf 3:1. In der Schlussminute machte Georg Strohmeier alles klar. Sowohl beim dritten als auch beim vierten Tor waren Abstimmungsprobleme zwischen Defensive und Torwart der SG vorausgegangen.

„Das war ein recht ausgeglichenes Spiel. Unsere individuellen Fehler sind bestraft worden. Das Ergebnis ist eindeutig zu hoch ausgefallen“, sagte SG-Spielercoach Robert Lex.

SpVgg Langenpreising – SC Moosen II 3:2

Arbeitssieg für Langenpreising: Außenseiter Moosen ging durch Andreas Haindl in Führung, als er den Ball nach einem Missverständnis in der Abwehr über die Linie stocherte (7.). Zwar gelang Sebastian Kaiser, als er eine flache Hereingabe verwertete, der Ausgleich (57.).

Doch Moosen ging nur drei Minuten später durch das kuriose Kopfballtor in Kniehöhe von Benjamin Liebl wieder in Front. Markus Schulz schickte nach 73 Minuten den Kollegen Christian Huber auf die Reise. Dieser umkurvte Schlussmann Gastinger zum 2:2.

Zwölf Minuten vor dem Ende drehte Spielertrainer Florian Haider die Partie, indem er drei Gegenspieler narrte und ins lange Eck einschob. „Das war keine gute Leistung von uns. Wir haben uns dem Gegner angepasst. Gegen vermeintlich Schwächere tun wir uns immer sehr schwer“, sagte Rainer Schmidmüller. (fis)