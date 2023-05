Topspiel der Saison: Hörgersdorf entscheidet direktes Duell um A-Klassen-Titel für sich

Teilen

Der FC Hörgersdorf feiert den Titel und die Rückkehr in die Kreisklasse. © Eicke Lenz

Spannender hätte die A-Klassen 8 nicht sein können: Am letzten Spieltag stoßt der FC Hörgersdorf im direkten Duell den FC Fraunberg vom Thron.

Fraunberg – Das Endspiel um die Meisterschaft in der A-Klasse 8 und den Aufstieg in die Kreisklasse hat der FC Hörgersdorf mit 3:0 (0:0) Toren beim FC Fraunberg gewonnen. Der erste Titelgewinn in der Vereinsgeschichte wurde vor 400 Zuschauern dank einer deutlichen Steigerung in der zweiten Hälfte eingefahren.

Fraunberg hatte mit einem Punkt Vorsprung die bessere Ausgangsposition, doch das störte Herausforderer Hörgersdorf herzlich wenig, wie nach dem Spiel Hörgersdorfs Spielertrainer Felix Stocklauser bekräftigte: „Wir mussten gewinnen, aber nicht ins offene Messer laufen. Deshalb habe ich für die erste Halbzeit eine eher defensive Spielweise gewählt und großen Wert auf eine sichere Abwehr gelegt.“

Die Spielweise beider Teams war eher vorsichtig, beide konnten ihre Nervosität nicht verbergen, was zu wenigen klaren Torchancen führte. Auf Hörgersdorfer Seite waren vor allem der zum Innenverteidiger umgeschulte Torjäger Denis Prsa, Thomas Schmittner als ballsicherer Sechser und der einsatzfreudige Spielertrainer Stocklauser die Pluspunkte.

Die beste Möglichkeit für die Gastgeber in der ersten Halbzeit hatte kurz vor der Pause Thomas Schmid, der aber am herauslaufenden Torwart Johannes Wurzer scheiterte.

Topspiel der A-Klasse-8 nimmt zugunsten der Hörgersdorfer in zweiter Halbzeit an Fahrt auf

In der Pause stellte Hörgersdorfs Spielertrainer Stocklauser um, und sein Team wurde offensiver. Dies brachte dem Gast mehr Spielanteile und schließlich nach einer guten Stunde die Führung. Martin Stöckl setzte sich am Flügel durch und flankte zu Daniel Karpfinger, der den Ball per Kopfball in Richtung Fünfmeterraum verlängerte, wo Stocklauser vor dem herausstürzenden Torwart Maximilian Baches an den Ball kam und ihn ins Tor setzte.

Die Gastgeber gaben sich keineswegs schon geschlagen. Nach einem Freistoß aus dem Mittelfeld stand die Hörgersdorfer Abwehr ungeordnet, und am linken Fünfereck kam Florian Lex völlig frei zum Schuss. Doch traf er den Ball nicht richtig und schoss weit am Tor vorbei.

In der Folgezeit übernahmen die Gäste die Kontrolle, und der Treffer durch Karpfinger fiel fast schon zwangsläufig. Kurz vor der Strafraumgrenze startete er seinen Sololauf, spielte mit einem Doppelpass die Fraunberger Abwehr aus und traf zum vorentscheidenden 2:0, das entsprechend enthusiastisch gefeiert wurde (73.).

Fraunberg war nicht mehr in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben und musste in der Schlussminute nach einem abgefälschten Torschuss von Thomas Schmittner sogar noch das 0:3 einstecken.

Während die Partie erst in der zweiten Halbzeit zu einem Spitzenspiel mutierte, war Schiri Vinzenz Pfister aus Oberbergkirchen von Anfang an einsame Klasse. (Eicke Lenz)