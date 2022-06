Hörgersorf und Türk Gücü müssen nochmal ran: Sportgericht erklärt Urteil

Von: Dieter Priglmeir

Entsetzen und Fassungslosigkeit bei Spielern und Zuschauern am Dienstagabend: Referee Gennadiy Koltun bricht die Partie in der 92. Minute beim Stand von 5:4 für Hörgersdorf ab. Heute steigt die Neuauflage. Foto: Hermann Weingartner © Hermann Weingartner

Es war der beste Krimi des Jahres. Aber – das weiß jeder Filmfan – Fortsetzungen sind nie eine gute Idee. Und deshalb ist eigentlich niemand erpicht auf das heutige Spiel.

Hörgersdorf/Erding – Um 18.30 Uhr treffen sich in der Relegation zur Kreisklasse der FC Hörgersdorf und der FC Türkgücü in Wartenberg. Sie wollen das abschließen, was am Dienstagabend so ein unwürdiges Ende genommen hat.

Wie berichtet, hatte der Schiedsrichter die Partie beim Stand von 5:4 für Hörgersdorf abgebrochen. Am Donnerstagabend tagte nun das Sportgericht und entschied, die Partie neu anzusetzen.

Im Urteil wurde nochmals geschildert, was passiert war. „Der Zuschauer betrat den Innenraum, näherte sich von seitlich hinten dem SR-Assistenten, packte ihn in heftiger Weise am Arm und riss ruckartig die Fahne nach oben. Der SR-Assistent sah sich aufgrund des Vorfalls nicht in der Lage, das Spiel fortzusetzen.“ Aufgrund des tätlichen Angriffs sei der Spielabbruch gerechtfertigt gewesen. „Der Zuschauer kann jedoch keinem der beiden Vereine zugeordnet werden.“ Dessen Verschulden könne deshalb auch keinem der beiden Vereine angelastet werden, erklärte Josef Bauer, Vorsitzender des Sportgerichts.

Genau das mache die Situation so kompliziert. Das Urteil habe man hier eben nicht nach dem Verursacherprinzip fällen können, „denn weder der FC Hörgersdorf noch Türkgücü haben das verschuldet“.

So einen Fall habe er noch nie gehabt, sagte Bauer der Heimatzeitung. Zusammen mit seinen beiden Kollegen grübelte er am Donnerstagabend über die Entscheidung, die letztlich nicht anders hätte fallen können, weil die Statuten keine andere Lösung zuließen. Etwa die Möglichkeit, die Partie schlichtweg in der 92. Minute beim Stand von 5:4 fortzusetzen mit elf Hörgersdorfern und neun Erdingern. Diese Lösung sei in den Statuten nicht vorgesehen. Dass die beteiligten Vereine nicht begeistert seien, könne er nachvollziehen, aber das Gericht habe keine andere Wahl.

Dem Zuschauer, der den Abbruch verschuldet hat, winkt allerdings noch Ungemach. „Er wird in einem gesonderten Verfahren belangt“, sagt Bauer. Von Geldstrafe über Platzsperre bis zum Vereinsausschluss könne ihm alles drohen. Vorab werde allerdings Rot-Weiß Klettham Post bekommen. Da der Verursacher RWK-Mitglied ist, werde sich der Verband die möglicherweise verhängte Geldbuße erst beim Verein holen, der sich dann mit seinem Mitglied ins Benehmen setzen müsse.

Ganz andere Sorgen hat derweil Hans-Peter Walter, Trainer des FC Hörgersdorf. „Wir sind alle total enttäuscht“, sagt er am Tag nach der Urteilsverkündung. „Vom Rechtlichen her mag das ja stimmen, aber es ist schon sehr schwer zu akzeptieren.“ Von allen Seiten bekomme der Verein derzeit Zuspruch, „aber die Stimmung in der Mannschaft ist völlig am Boden“. Nach dem Spiel am Dienstag habe sich die Mannschaft im Vereinslokal in Landersdorf getroffen. Walter: „Es ging zu wie auf einer Beerdigung.“

Jetzt sei es seine Aufgabe, aus der völligen Leere eine Jetzt-erst-recht-Stimmung zu schaffen. Leicht werde das nicht, zumal den Hörgersdorfern auch noch Personalnöte plagen. Spielgestalter Daniel Stadler hat sich eine Rippe angebrochen. Er werde definitiv fehlen. „Andere sind angeschlagen, haben sich das Knie verdreht oder schwere Beine“, so Walter. Gestern Abend fand ein leichtes Training statt, um die Beine zu lockern – und um zu klären, ob die neun Spieler, die schon vor langer Zeit einen Trip nach Prag gebucht haben, doch mit von der Partie sein werden. „Wenn ich die ganze Kapelle auf den Platz kriege, dann haben wir eine Chance“, ist der Trainer überzeugt. Türkgücü habe starke Einzelspieler, aber das Team sei schlagbar, „das haben wir am Dienstag ja bewiesen“. Walter fügt aber auch hinzu: „Die halbe Mannschaft hat in der vergangenen Saison noch in der Zweiten, in der C-Klasse, gespielt. Die Jungs haben am Dienstag nicht am Limit gespielt, das waren 120 Prozent“, schwärmt der 56-Jährige, der gesteht: „Seit zwei Tagen kann ich nicht mehr schlafen.“

Sein Kollege von Türkgücü ist Benji Tas hat zumindest personell keine Probleme. „Da bleibt alles gleich. Aber natürlich werde ich an der einen oder anderen Stelle schrauben und anders spielen. Wer vier Tore schießt, sollte das Spiel normalerweise gewinnen.“ Sein System werde er nicht umstellen, „aber dafür sorgen, dass sich die Spieler anders orientieren“. Auch kleine Änderungen in der Startelf wird es geben. „Auf den Flügeln hat bekanntlich Hörgersdorf seine Stärke. Da werden wir ein Auge drauf werfen.“

Das Sportgerichtsurteil sei „sehr sehr unglücklich für Hörgersdorf, aber es sind halt Regeln, die vom Verband eingehalten werden. Ob das so weit kommen musste, ist die andere Frage“. Trotz allem könnten beide Teams nichts dafür. Tas: „Sportlich war ja alles fair und wird diesmal auch so bleiben. Ich freu mich drauf.“