Offenes Spiel in Hohenpolding: Beide Mannschaften in Schuss-Laune

Von: Andreas Priglmeir

Harte Bandagen: Kletthams Uli Hahn (r.) im spektakulären Zweikampf mit dem Hohenpoldinger Daniele Eibl. Martin Neudecker und Florian Simmet (v. l.) beobachten gespannt die Situation. Foto: Dominik findelsberger © Dominik findelsberger

In einem offenen Schlagabtausch mit Klettham gewinnt der FC Hohenpolding mit 5:3. Die Trainer haben unterschiedliche Meinungen zum Spielgeschehen.

Hohenpolding – 5:3 im ersten Heimspiel – der FC Hohenpolding hat einen offenen Schlagabtausch für sich entschieden. „Zurecht“, wie der neue Trainer Dimi Petkos findet: „Wir hatten mehr Ballbesitz und haben mehr Möglichkeiten kreiert.“ Sein Gegenüber Florian Leininger sah das anders: „Es hätte 1:1 oder 7:7 ausgehen können.“

Besserer Start für FC Hohenpolding

Die Hausherren erwischten den besseren Start. Nach einer Viertelstunde köpfte Andreas Ertl nach einer Ecke das 1:0. Gut zehn Minuten später drang Kletthams Thomas Greckl in den Strafraum ein und wurde dabei gehalten. Den Strafstoß verwandelte Daniel Karamatic zum Ausgleich. Noch vor der Pause schoss Martin Neudecker Hohenpolding wieder in Front, wobei die Gäste bei seiner Ballbehandlung ein Handspiel wahrgenommen hatten.

Das 3:1 für die Hausherren besorgte Daniele Eibl in der 62. Minute vom Punkt. Wieder waren die Kletthamer verärgert, laut Trainer Leininger habe der Verteidiger in der geahndeten Situation den Ball gespielt. Vielleicht auch dank dieser Portion Wut im Bauch gaben sich die Gäste nicht auf. In der 79. Minute spielte Leininger einem weiten Ball auf Greckl, der auf Tobi Paulus verlängerte, der seine technische Klasse unter Beweis stellte und volley zum 2:3 in den Winkel traf.

Nur zwei Minuten später stellte Neudecker nach einem überlegten Querpass von Thomas Neumaier den alten Abstand wieder her. Die Partie war deswegen noch nicht entschieden, weil Greckl auf 3:4 verkürzte. Doch nur für zwei Minuten, denn Fabian Kieblspeck setzte sich in der 87. Minute am rechten Flügel durch, flankte auf Neudecker, dessen Schuss Leininger noch parierte. Den Abpraller verwertete Thomas Hönninger zum 5:3.

„Am Ende war das Ballglück mehr beim Gegner,“ fand Leininger. Petkos: „Wir wussten, dass Klettham ein hartnäckiger Gegner ist, haben aber gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben und nur bei den langen Bällen zu oft Probleme gehabt.“