FC Hohenpolding sucht neuen Coach: Dimitrios Petkos hört nach der Saison auf

Von: Tobias Fischbeck

Immer voll engagiert: Der FC Hohenpolding ist sehr zufrieden mit der Arbeit von Dimi Petkos. Der Coach wird aber aus privaten Gründen den FCH zum Saisonende verlassen. © Christian Riedel

Das Stühlerücken unter den Trainern für die kommende Saison in der Kreisklasse geht weiter. Auch in Hohenpolding muss man sich erneut einen neuen Übungsleiter suchen.

Hohenpolding – Trainer Dimi Petkos hat den Klub gebeten, ihn am Saisonende von seinen Aufgaben zu entbinden. Nachdem sich in der Vorsaison Spielertrainer Thomas Bachmaier verabschiedet hatte (wir berichteten), war das Projekt mit Petkos eigentlich auf mehrere Jahre ausgelegt.

Doch er möchte künftig seinen Sohn Ioannis unterstützen, der ab Sommer in der U 17-Bundesliga für den FC Ingolstadt spielt. „Da möchte ich ihn einfach a bisserl intensiver begleiten. Ich möchte bei den Spielen dabei sein, wenn er in Freiburg, Mainz oder Hoffenheim spielt“, berichtet der ehemalige Landesliga-Kicker.

Petkos sagt aber auch, dass er Hohenpolding mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlasse: „Ich habe eine Top-Truppe da draußen mit einem Super-Umfeld. Ich bin auf der einen Seite stolz auf die Jungs und bedauere, dass ich aufhöre. Das war eine geile Zeit für ein Jahr.“, sagt Petkos gegenüber der Heimatzeitung.

FCH-Abteilungsleiter Norbert Bauer erzählt, dass Petkos bereits im Winter an den Verein herangetreten sei, am Saisonende aufzuhören. „Da sind wir dann auch schon auf die Suche gegangen.“ Er habe Verständnis für Petkos. „Mein Sohn spielt in Landshut in der Bezirksoberliga und Landesliga. Ich opfere da auch meine Freizeit. Das ist mir einfach wichtig. Und genauso geht’s eben Dimi“, weiß Bauer.

In Sachen Nachfolger seien bereits erste Gespräche geführt worden. „Am besten wäre für uns ein Spielertrainer. Wir hatten das ja schon mit einem, der da mit anschiebt“, erinnert er an Bachmaier. „Aber so einer ist schwer zu finden“, sagt der Hohenpoldinger Fußball-Chef. Er sei aber auch aufgeschlossen für einen Kandidaten, der seine Trainer-Karriere erst beginnen möchte.

Für Bauer und die Verantwortlichen in Hohenpolding sei vor allem wichtig, dass sich das Team in der Kreisklasse hält: „Wir waren die letzten zwei, drei Jahre immer vorn dabei. In diesem Jahr hat sich einiges verändert, etwa mit Altenerding. Wir haben keine Aufstiegsambitionen, sondern wollen einfach dabei bleiben. Wenn du natürlich irgendwann die Möglichkeit hast, dich oben zu etablieren und einen Aufstieg mitnehmen kannst, dann müssen wir das natürlich machen. Für jeden Fußballer wäre es doch blöd, wenn ich sagen würde, dass wir nicht aufsteigen wollen.“ Ein Zeitfenster für eine Verpflichtung des neuen Trainers habe man sich in Hohenpolding nicht gesetzt. (Tobi Fischbeck)