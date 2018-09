FC Hohenpolding verteidigt die Tabellenspitze

Torfest beim TSV Dorfen II

von Walter Pelzl schließen

Der FC Hohenpolding hat auch sein viertes Saisonspiel gewonnen und bleibt an der Tabellenspitze. Der TSV Isen bleibt ihm auf den Fersen, hat aber ein Spiel weniger absolviert.

TSV Aspis Taufkirchen 2 - FC Hörgersdorf (1:3)

Bereits nach zwei Minuten traf Daniel Karpfinger aus fünf Metern zum 1:0 für Hörgersdorf. Aspis kam danach gut ins Spiel, aber Tamer Hamdi scheiterte am Pfosten. Das rächte sich, denn zwei Minuten vor der Pause schob Denis Prsa einen zu kurz abgewehrten Freistoß zum Hörgersdorfer 2:0 ein. Nach einer Freistoßflanke von Anastasios Parapanis verkürzte Andreas Scheitza per Kopf (57.) Doch Martin Vorsamer traf nach einem langen Ball zum entscheidenden 3:1 (80.).

FC Forstern - TSV Isen (1:2)

Immer wieder scheiterten die drückend überlegenen Isener am starken Forsterner Torwart Stefan Unterhaslberger. Er hielt lange die Null fest, doch bei einem perfekt getretenen Freistoß von Wolfgang Vogt hatte auch er keine Abwehrmöglichkeit (66.). Forstern glich durch Felix Eiermanns souverän verwandelten Elfmeter aus (78.). Den Schlusspunkt setzte wieder Vogt, der nach einer Ecke per Kopf zum 2:1 traf (80.).

TSV Grüntegernbach - TSV Dorfen 2 (4:5)

Das Stadtderby war spannend wie selten. Grüntegernbachs junge Elf ließ selbst beste Chancen verstreichen und stand am Ende als unglücklicher Verlierer da. Johannes Fink erzielte die Führung der Gastgeber, die Marc Obermeier ausglich. Benedikt Festl und Julius Fischer erhöhten auf 3:1 für Dorfen. Daniel Srbeny, Tobias Müller und Michael Bach drehten aber die Partie zum 4:3 für Grüntegernbach, ehe Simon Braun und Luca Lamprecht Dorfen den Dreier sicherten.

SC Moosen 2 - FC Inning am Holz (3:2)

Amr Elsemari Abughanima brachte Moosen in Führung (11.). Thomas Hopf glich für Inning aus, doch Stefan Bauer besorgte den 2:1-Pausenstand für den Sportclub. Nach dem Wechsel gelang Raphael Steinbrunner das 2:2 für Inning – ehe Benjamin Liebl den Moosener Siegtreffer erzielte.

FC Hohenpolding - SpVgg Altenerding 2 (4:1)

Altenerding igelte sich ein, doch Hohenpolding kombinierte flüssig. FCH-Spielertrainer Thomas Bachmaier erzielte per Strafstoß das 1:0, das die Veilchen ebenfalls per Elfmeter durch Pascal Sonntag ausglichen. Thomas Neumaier setzte einen Freistoß sehenswert zum 2:1 in den Winkel. Nach der Pause traf Bachmaier mit einem Distanzschuss zum 3:1. Eine feine Einzelaktion von Martin Neudecker besiegelte die einseitige Partie. Mit diesem Sieg schossen sich die Hohenpoldinger an die Tabellenspitze.

TSV St. Wolfgang - BSG Taufkirchen 2 (3:2)

Die Gastgeber diktierten in der ersten Halbzeit das Geschehen und gingen verdient durch einen Kopfball von Simon Peinelt nach Flanke von Lukas Loidl in Führung (11.). Loidl hätte noch vor der Pause erhöhen können, doch er setzte einen Foulelfmeter an die Oberkante der Querlatte (31.). Die BSG kam gestärkt aus der Kabine und durch Valentin Unterreitmeier nach knapp einer Stunde zum Ausgleich. Nur wenig später gelang Julius Heilmeier gar die Taufkirchener Führung per Kopfball. Dann traf Johannes Klein für die BSG nur den Pfosten. St. Wolfgang blieb am Drücker und glich durch Henning Labahn nach Vorarbeit von Loidl aus (64.). Und in der Schlussminute erreichte ein langer Ball Loidl, der eiskalt zum Siegtreffer vollstreckte und den TSV jubeln ließ.