FC Inning: Platz sieben in der A-Klasse? „Ernüchternd“

Mangelnde Fitness der Spieler kritisierte Fußballchef Christian Fenk. © fis

Leichte Kritik gab es in der Jahreshauptversammlung des FC Inning, was die sportliche Bilanz anbelangt.

Inning – Zuvor hatte der stellvertretende Fußball-Abteilungsleiter Christian Fenk verkündet, dass die Verträge der Hahn-Brüder als Spielertrainer verlängert wurden. In Abwesenheit von Abteilungsleiter Dominik Tristl sagte er, dass man mit der Verpflichtung von Manuel und Adrian Hahn einen hervorragenden Griff getan habe.

Man habe stets 25 bis 30 Spieler im Training. Die Einheiten seien abwechslungsreich, und die Akteure hätten dabei großen Spaß. Nach den ersten sieben Spielen war das Team ungeschlagen. Im Anschluss seien aber bis zu zehn Stammspieler mit langfristigen Verletzungen ausgefallen.

Platz sieben in der A-Klasse 8 sei für ihn dennoch ernüchternd gewesen. Man habe sich mindestens Platz fünf erhofft, so Fenk. Das habe auch mit der Fitness einiger Spieler zu tun, die im Winter ihre „Hausaufgaben“ nicht erledigt hätten.

„Was mir stinkt ist, dass das, was man als Verantwortlicher oder als Trainer als Energie reinsteckt, das bekommt man nicht Eins-zu-eins wieder zurückbezahlt. Wenn man sich vielleicht wieder allgemein etwas mehr den Allerwertesten aufreißt, dann werden wir auch wieder erfolgreicher sein. Ich habe immer so den Eindruck, dass nicht jeder immer 100 Prozent gibt. Keiner hat Bock, immer um den siebten bis fünften Platz mitzuspielen. Jeder von euch will einmal aufsteigen“, so die deutlichen Worte von Fenk. (Helmut Findelsberger)