Die Gipfeltreffen fallen ins Wasser: Von den ersten Fünf der Tabelle müssen vier pausieren

Teilen

Hart zur Sache (v. l.): Wartenbergs Martin Maier versucht, sich gegen die Inninger Johannes Weigert, Niklas Doubrawa und Kilian Daimer durchzusetzen. © Dominik Findelsberger

In der A-Klasse Donau/Isar 8 sind am vergangenen Wochenende einige Spiele ausgefallen. Der FC Inning hat die Gunst der Stunde genutzt und ist jetzt Dritter.

SpVgg Langengpreising – BSG Taufkirchen 2 2:1

Langenpreising tat sich lange Zeit schwer gegen das Schlusslicht. „Es war ein Spiel, das sich den Platzverhältnissen angepasst hat. Es hat nur geregnet. In der ersten Halbzeit war es von unserer Seite eine sehr schlechte Vorstellung, Taufkirchen war klar besser“, sagte Langenpreisings Sportlicher Leiter Rainer Schmidmüller.

Oliver Kluth traf für die Gäste nach einer harmlosen Flanke zum 1:0 (40.). „Der Verteidiger wollte klären, hat den Ball aber genau dem Gegenspieler aufgelegt, der nur noch einschieben musste“, so Schmidmüller. In der zweiten Halbzeit wurde der Gastgeber besser.

Sebastian Kaiser köpfte nach schöner Flanke zum 1:1 ein (58.), und in der 90. Minute war es Patrick Listl, der nach einer unübersichtlichen Szene für die Entscheidung sorgte. In der Nachspielzeit verpasste die BSG den möglichen Ausgleich.

SG Reichenkirchen – TSV Dorfen 2 2:4

Reichenkirchens Spielertrainer Robert Lex sagte nach der 2:4-Niederlage: „In der ersten Halbzeit war Dorfen einfach bissiger und griffiger als unsere Elf. Wir hingegen haben keinen Zugriff gehabt.“ Beim 0:1 hatten sich die Gäste über die Außenbahn stark durchgesetzt, Simon Gruber beförderte die Kugel unglücklich ins eigene Netz (22.).

Das 2:0 markierte Niklas Lüers per Kopf (38.). „Dann sind wir bei schwierigen Platzverhältnissen besser rausgekommen“, sagt Lex, der per Kopf das 1:2 erzielte (53.). „Danach waren wir eigentlich am Drücker, haben aber im Gegenzug das 1:3 kassiert“ – Torschütze war Felix Blaha (57.). Das 2:3 erzielte wieder Lex, diesmal aus dem Gewühl heraus (61.). Anschließend vergaben die Hausherren die Möglichkeit zum 3:3, ehe in der Nachspielzeit Blaha auf 4:2 stellte. (90.+3).

FC Inning – TSV Wartenberg 2 8:2

Inning wurde seinem Ruf gerecht, eine äußerst offensivstarke Mannschaft zu sein. Spielertrainer Adrian Hahn war nach dem 8:2 hoch zufrieden: „Es war eine sehr gute Leistung von uns. Wir haben nichts anbrennen lassen. Der Sieg ist auch in dieser Höhe absolut verdient. Dass am Ende so viele Treffer fielen, war sicherlich auch den schwierigen Witterungsverhältnissen geschuldet. Aber letztlich waren sie entweder schön herausgespielt oder fielen nach starken Standardsituationen.“

Das 1:0 erzielte Antonio Cosic (13.) nach Querpass von Mathias Lex, das 2:0 machte Lex per Kopf (15.). Die weiteren Treffer für die Hausherren markierten Cosic (22./75.), Spielertrainer Hahn (32.), Sebastian Heller (47./84.) sowie Darijo Cancar (64.). Martin Meier (48.) und Maximilian Bauer (58.) betrieben für Wartenberg noch ein wenig Ergebniskosmetik.

SC Kirchasch 2 – SC Moosen 2 2:2

„Moosen war in der ersten Halbzeit dominant, gefühlt waren es zwölf zu zwei Torschüsse für die Gäste“, sagt KSC-Trainer Marcell Tätzel. In der 10. Minute gab Referee Björn Zimmermeier einen Elfmeter für Moosen. „Der Andreas Haindl ist dann zum Schiedsrichter hingegangen und hat gesagt, dass es kein Elfmeter war. So eine faire Aktion habe ich lange nicht mehr gesehen“, lob Tätzel.

Ausgerechnet Haindl traf dann zum 1:0 (37.), Florian Sperr erhöhte mit dem Pausenpfiff auf 2:0. Mit der Einwechslung von Balazs Korpa wurde der KSC deutlich besser. Thomas Enzenbrunner besorgte den Anschlusstreffer (75.), das 2:2 in der Schlussminute fiel nach einer Ecke. Andreas Schäffler traf per Kopf. „Für uns ist es ein gewonnener Punkt, für Moosen eher ein verlorener“, resümierte Tätzel. (Daniel Froschmeier)

Abgesagt worden sind die Spiele TSV Grüntegernbach – FC Fraunberg und FSV Steinkirchen – FC Hörgersdorf.