FC Inning: Knappe Pleite gegen Baierbach - Coach Hahn hat aber „keine Bedenken für Punktspielstart“

Von: Dieter Priglmeir

Der FC Inning hat im Test gegen den TSV Baierbach eine enge Partie mit 1:2 verloren. Trainer Manuel Hahn zeigte sich dennoch nicht unzufrieden. © Neumaier Franz

Der FC Inning am Holz hat sein Testspiel gegen den TSV Baierbach knapp mit 1:2 verloren. Dennoch war Trainer Manuel Hahn mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden.

Inning – Trotz der 1:2-Niederlage gegen den TSV Baierbach war Manuel Hahn „top zufrieden“ mit seinem Team. „Läuferisch und kämpferisch war alles da. Die Mannschaft hat auch spielerisch alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte der Spielertrainer des FC Inning. Es wäre auch durchaus ein Sieg möglich gewesen.

Der Kreisklassist aus Niederbayern nutzte einen Abstimmungsfehler in der Inninger Hintermannschaft zur Führung (19.). Auf der Gegenseite landete ein Kopfball von Sebastian Heller am Pfosten. Nach Wiederanpfiff dominierte der A-Klassist, zeigte gelungene Kombinationen, kassierte aber durch eine starke Einzelleistung von Wojciech Biskupek das 0:2 (56.). Inning steckte nicht auf. Heller setzte die Kugel von der Strafraumkante ins kurze Eck zum Anschlusstreffer (77.). Zu mehr reichte es nicht, „aber wenn wir so weitermachen, habe ich keine Bedenken für den Punktspielstart“, sagte Hahn. (Dieter Priglmeir)