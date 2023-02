FC Langengeisling II: Held bleibt Trainer – „So eine Zusammenarbeit habe ich noch nie erlebt“

Von: Dieter Priglmeir

Auch in der kommenden Saison wird Sebastian Held den FC Langengeisling 2 trainieren. Es habe auch andere Anfragen gegeben, „aber damit habe ich mich gar nicht befasst, denn der FCL war mein erster Ansprechpartner“, sagte der Coach.

Langengeisling – „Ich habe noch nie erlebt, dass die Zusammenarbeit zwischen einer ersten und zweiten Mannschaft so gut funktioniert“, lobt Held, der mit seinem Team in der A-Klasse 7 auf Platz zwei steht. „Das hatte vor der Saison niemand erwartet. Es ist schon etwas verrückt, aber durch die Abmeldung unserer Dritten haben wir jetzt deutlich mehr Qualität in der Zweiten.“ Und natürlich auch Quantität: 30 Mann stehen ihm zur Verfügung.

„Die Jungs haben in der Vorrunde super mitgezogen. Während im November andere über schlechte Trainingsbeteiligung geklagt haben, hatten wir auch da im Schnitt am Dienstag 15 und am Donnerstag 18 Mann – und das bei einer Zweiten“, freut sich Held. Man treffe sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch beim Weißwurstfrühstück und Wattturnier. Dennoch: Entscheidend ist auf dem Platz, und da will Held das Aufstiegsrennen bis zum letzten Spieltag offen halten, „denn dann kommt der FC Neufahrn zu uns. Die müssen aufsteigen. Von uns verlangt das niemand. Wir tun’s freiwillig“, meint er spitzbübisch. Neu im Team ist Torhüter Alex Strecker. Wie berichtet, wechselte Maxi Millisterfer nach Wartenberg. Trainingsstart ist am Dienstag, 14. Februar, um 19 Uhr. (pir)

Testspiele

25. Februar, 12.30 Uhr gegen DJK Ottenhofen; 3. März, 19.30 Uhr gegen SG Reichenkirchen; 9. März, 19.30 Uhr gegen FC Fraunberg; 11. März, 12 Uhr gegen TUS Oberding; 18. März, 12 Uhr gegen FC Moosinning 3.