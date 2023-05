FC Langengeisling reist nach Töging – Trainerentlassung sorgt für Verwirrung: „Verstehe ich nicht“

Von: Wolfgang Krzizok

Teilen

Einen starken Auftritt haben die Geislinger in der Hinrunde hingelegt und den FC Töging 3:2 geschlagen – hier traf Maxi Birnbeck (M.) zum 2:2. Foto: Christian Riedel © Christian Riedel

Der FC Langengeisling gastiert beim FC Töging, die gerade erst ihren Trainer ausgetauscht haben. Für FCL-Coach Hutterer eine große Überraschung.

Langengeisling – Nach wie vor hat der FC Langengeisling nur drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. An diesem Samstag um 14.30 Uhr steht die schwere Auswärtsaufgabe beim Tabellenvierten FC Töging auf dem Programm.

„Das ist unser Riesenmanko, wir haben eine sehr schwache Auswärtsbilanz“, sagt FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier. In der Auswärtstabelle sind die Geislinger nämlich Vorletzter, nur der in der Fremde noch sieglose FC Finsing steht schlechter da. In der Heimtabelle ist Langengeisling Fünfter, einen Platz hinter Töging.

Hutterer von Trainer-Wechsel bei Töging irritiert: „Am Saisonende wäre er sowieso gegangen“

Allerdings läuft es beim Team aus dem Landkreis Altötting zur Zeit überhaupt nicht. In den letzten vier Spielen haben die Töginger dreimal verloren und ein Remis gegen Schlusslicht Rosenheim geholt. Unter der Woche ist jetzt Trainer Christian Hutterer entlassen worden. „Das verstehe ich nicht, die sind gesichert, es geht nichts mehr nach oben und unten, und am Saisonende wäre er sowieso gegangen“, meint Hintermaier kopfschüttelnd. Die Frage sei jetzt, „ob die Spieler noch Bock haben oder nicht, da muss man schauen“.

FC Langengeisling muss auf Top-Stürmer Florian Rupprecht verzichten

Das macht die Aufgabe für sein Team bestimmt nicht leichter, weiß der FCL-Spielertrainer, der sich trotz der Querelen beim FC Töging sicher ist: „Die werden uns nichts schenken.“ Hintermaier muss auf den verletzten Torjäger Florian Rupprecht und Urlauber Fabian Aigner verzichten. Dafür sind Maxi Birnbeck und Douglas Wilson wieder zurück.

Im Tor wird diesmal Michael Hierl stehen, weil Alex Strecker aus beruflichen Gründen fehlt, auf der Bank wird Chris Brader sitzen. Trotz oder gerade wegen der Geislinger Auswärtsschwäche fordert Hintermaier: „Wir müssen unbedingt nachlegen und drei Punkte holen.“ (Wolfgang Krzizok)

FCL-Kader

Hierl (Brader); Faltlhauser, S. Stenzel, Hintermaier, Buchberger, Kaiser, Maier, K. Stenzel, Bucher, Birnbeck, Riederle, Dornauer, Wilson, Wiesheu, Wagenlehner