Langengeislinger Fußballerinnen siegen beim Titelfavoriten Wolfratshausen – drei Tore in elf Minuten

Von: Dieter Priglmeir

Teilen

Coach Stefan Karamatic (li.) und Langengeislings Fußballerinnen freuten sich über den Erfolg. © Dieter Priglmeir

Die Fußballerinnen des FC Langengeisling siegten beim BCF Wolfratshausen mit 3:2 (3:0) Toren. Zuvor hatte der Top-Favorit der Bezirksoberliga fünf seiner sechs Spiele gewonnen.

Langengeisling – Gegen die Geislingerinnen lag der BCF aber schon nach 35 Minuten 0:3 hinten. „Das war eine Wahnsinns erste Halbzeit“, schwärmte FCL-Coach Stefan Karamatic. „Wir waren läuferisch und spielerisch überlegen und haben die Chancen eiskalt genutzt.“ Ein bisserl Glück war freilich auch dabei, denn der BCF traf anfangs nur die Latte. Zudem scheiterte Torjägerin Lena Jocher an der glänzend parierenden Celine Siebrecht.

Dann aber war der Aufsteiger dran. Julia John, die von Steffi Karamatic schön freigespielt worden war, konnte zwar noch geblockt werden. Die darauf folgende Karamatic-Ecke verwandelte Neuzugang Carina Sedlmeier per Kopf zum 1:0 (24.).

Der BCF hatte sich davon noch nicht erholt, da schickte Claudia Neumair mit einem tollen Pass Antonia Chowanietz auf die Reise. Deren Pass leitete John auf Jasmin Weißig weiter, die flach ins rechte Eck zum 2:0 traf (26.). Auch das 3:0 war das Ergebnis einer schönen Kombination über drei Positionen, die letztlich Steffi Karbaumer veredelte (35.).

Im zweiten Durchgang blies der Favorit zur Aufholjagd. Eine Viertelstunde hielten die Geislingerinnen noch dagegen, „danach wurde es zur reinen Abwehrschlacht“, so Coach Karamatic. Nach einem tollen Spielzug wurde Jocher von FCL-Torfrau Siebrecht zu Fall gebracht. Hannah Förg verwandelte den Strafstoß (65.). Zehn Minuten vor Schluss zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt. Nach einem Querschläger war der Ball an die Hand von Moni Bichlmaier geprallt. Wieder trat Förg an, scheiterte aber an Siebrecht, doch Jocher staubte zum 2:3 ab (80.). „Sie stand schon vor dem Schuss im Strafraum. Der Treffer hätte nicht zählen dürfen“, meinte Karamatic nach dem Spiel, der dem Schiedsrichter aber die beste Saisonleistung bescheinigte. „Er hat auf beide Seiten viele kleine Dinge gesehen, die sonst nicht gepfiffen wurden“, so Karamatic. Glück für den FCL: Kurz vor Schluss traf Förg bei einem Freistoß nur die Querlatte. (Dieter Priglmeir)