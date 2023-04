Stenzels später Schuss ins Schwarze: Langengeisling gewinnt in der Nachspielzeit gegen Freilassing

Von: Wolfgang Krzizok

Der sitzt: Florian Rupprecht (l.) schiebt den Ball zum 2:2 ins Eck, Freilassings Abwehr kommt zu spät. © Christian Riedel

Die Szenen erinnerten irgendwie ans letzte Gastspiel des ESV Freilassing beim FC Langengeisling in der Saison 2021/22, als die Geislinger mit einem 2:2 den letzten noch fehlenden Punkt zum Klassenerhalt geholt hatten.

Langengeisling – Da stieg noch auf dem Platz eine wilde Feier. Und auch diesmal lagen sich die Spieler jubelnd in den Armen. Hatten sie doch ein 0:2 buchstäblich in letzter Minute in einen 3:2-Sieg gedreht, der zwar glücklich zustande kam, aber vollauf verdient war, und drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg eingefahren.

Dabei schien die Partie schon zu Gunsten der Freilassinger gelaufen zu sein, noch ehe sie richtig begonnen hatte. Bereits nach 120 Sekunden entschied der sehr unsicher wirkende Schiedsrichter Mersad Brcaninovic nach einem Zweikampf im Langengeislinger Strafraum zum Entsetzen der Gastgeber auf Elfmeter, den Robert Schiller sicher verwandelte. Nach neun Minuten spielte Simon Schlosser einen tollen Pass in den Strafraum, den Kurz Weixler zum 2:0 verlängerte.

ESV Freilassing: Nach 2:0 nur noch die Führung verteidigen

Damit schienen die Freilassinger zufrieden, denn sie taten jetzt eigentlich nichts mehr fürs Spiel. Der ESV beschränkte sich darauf, die Führung zu verteidigen und feuerte in der ersten Halbzeit keinen einzigen Schuss mehr auf das von Alexander Strecker gehütete FCL-Tor ab.

Anders die Gastgeber, die jetzt Druck machten, sich gegen die massierte ESV-Abwehr allerdings schwer taten. Ein Aktivposten im Angriff war einmal mehr Florian Rupprecht, der in er 18. Minute nur knapp vorbeischoss. Zehn Minuten später wurde ein Freilassinger nach einem Schuss von Maxi Birnbeck im Strafraum an der Hand getroffen, den fälligen Strafstoß verwandelte Rupprecht zum 1:2.

Der FCL-Sturmführer verfehlte kurz darauf das Tor nur knapp (36.), und Paul Bucher setzte nach Vorarbeit von Hintermaier den Ball drüber (43.).

Bei heftigem Seitenwind und mittlerweile einsetzendem, peitschenden Regen, war es nach einer guten Stunde soweit: Strecker musste den ersten Ball halten – Tim Bageritz hatte aus 20 Metern abgezogen. Den zweiten – und letzten – meisterte der FCL-Keeper in der 80. Minute, diesmal hatte Schlosser geschossen.

Ansonsten drängte weiter der FCL, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. So wie in der 70. Minute, als gleich zwei Spieler den Ball verfehlten. Aufregung in der 78. Minute, als Rupprecht unmittelbar an der Eckfahne vom herauseilenden ESV-Torwart Matej Markovic umgegrätscht wurde und dafür nur die Gelbe Karte sah. Rund zehn Stück hatte der Schiedsrichter am Ende verteilt – die Mehrzahl allerdings, weil Spieler reklamierten.

FC Langengeisling: Sieg in der Nachspielzeit

Es folgte die dramatische Endphase. In der 85. Minute tankte sich Rupprecht gegen drei Gegenspieler durch und setzte den Ball zum 2:2 ins Eck. Als die Nachspielzeit lief, klärten die Freilassinger einen FCL-Angriff und wollten kontern. Severin Stenzel, der kurz vor der Mittellinie stand, jagte das Leder per Befreiungsschlag wieder zurück in Richtung ESV-Strafraum.

Der Ball sprang einmal auf und fiel mit Windunterstützung zum 3:2 für Langengeisling ins lange Eck. Der Rest war ausgelassener Jubel und überschäumende Freude. Der Klassenerhalt ist allerdings noch lange nicht gesichert. (Wolgang Krzizok)