FC Langengeisling und FC Finsing zählen im Derby auf die Routiniers

Von: Dieter Priglmeir

Man kennt sich: Vergangene Saison bestritten der FC Finsing (rote Trikots) und der FC Langengeisling zwei Testspiele. Die Teams gewannen dabei jeweils ihre Heimspiele. © Christian Riedel

Der FC Finsing und der FC Langengeisling rüsten vor dem Derby auf: Chris Brader steht in Geislings Tor, Manuel Fuchs stürmt wieder für Finsing.

Finsing/Langengeisling – Mal waren die einen, dann die anderen in der Bezirksliga. In den vergangenen Jahren sind sich der FC Finsing und der FC Langengeisling ein wenig aus dem Weg gegangen, zumindest in den Punktrunden. Und dennoch treffen da heute um 19 Uhr keine Unbekannten aufeinander.

FC Langengeisling will sich für Ostermünchen-Klatsche rehabilitieren

Zwei Testspiele bestritten die beiden Teams in der vergangenen Saison. „Beim 2:3 in Finsing waren wir vogelwuid, beim 2:1 daheim ist es sehr eng hergegangen“, erinnert sich FCL-Spielertrainer Maxi Hintermaier, der höchsten Respekt vor dem Aufsteiger hat. „Das ist eine gefestigte Mannschaft, die gegen Moosinning den Sieg verdient gehabt hätte. Finsing ist mit Leuten wie den beiden Hölzls oder Kilian Schmitt individuell sehr gut besetzt.“ Mit Thomas Götzberger und Andre Huber habe sich das Team gut verstärkt. Hintermaier fasst zusammen: „Es gibt keinen Grund, die Finsinger zu unterschätzen, nur weil sie erst zwei und wir sieben Punkte haben.“

Zumal der jüngste Geislinger Auftritt in Ostermünchen (0:4) sehr schlecht war. Die große Kabinenpredigt habe es nicht gegeben. „Es waren ja eh alle geknickt“, erzählt er. Außerdem sei die Personalsituation einfach schwierig gewesen. Diesmal gibt es nur eine größere Baustelle. Weil mit Michael Hierl und Louis Rotert beide Keeper im Urlaub sind, hilft Chris Brader aus, der nach der abgelaufenen Saison eigentlich seine Handschuhe an den Nagel gehängt hat, jetzt aber seinen Club nicht im Regen stehen lässt und auch die vergangenen drei Trainingseinheiten absolvierte. „Bei ihm mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, sagt Hintermaier, der auch bei den Feldspielern diesmal ganz andere Optionen hat. Abwehrchef Andi Buchberger ist zurück, Kapitän Kilian Kaiser und Dominik Geigerseder ebenso. Zudem ist Rückkehrer Maxi Birnbeck ab sofort spielberechtigt. Verzichten muss Hintermaier allerdings auf Ömer Altinisik und Michael Faltlhauser. Dennoch gibt Hintermaier ein deutliches Ziel vor: „Wir wollen einen Dreier mitnehmen.“

FC Finsing will den ersten Sieg

„Ein Sieg muss her. Wir brauchen einfach jetzt die Punkte, deswegen müssen wir am Freitag beim Derby drei Punkte einfahren“, sagt aber auch Stefan Gasda. Finsings Co-Trainer ist es leid, wenn die gegnerischen Trainer sein Team loben, aber gleichzeitig vertrösten: „Davon können wir uns nichts kaufen, wenn der Gegner sagt, dass wir das bessere Team gewesen wären. Wir brauchen jetzt die Punkte.“

Marko Batljan muss noch ein Spiel Sperre absitzen, Philipp Tholl befindet sich im Urlaub, und Tom Simml ist erkrankt. Im Angriff zwickt es also personell ein wenig bei den Gastgebern, gut möglich, dass Manuel Fuchs nach langer Verletzungspause wieder ins Team kommt. Der 30-Jährige hat seine Schambeinentzündung überwunden und bereits „erste Gehversuche“ in der 2. Mannschaft hinter sich. „Wir freuen uns natürlich auf das Derby“, sagt Gasda, der mit Gäste-Trainer Maximilian Hintermaier einst in Moosinning zusammengespielt hat. Auch FC-Coach Bernd Häfele kennt Hintermaier gut aus gemeinsamen Zeiten beim SV Heimstetten. (Dieter Priglmeir und Michael Buchholz)

Die Kader

FC Finsing: Schröder, Eberhart, Fleischmann, Gasda, Bluhme, Götzberger, Kövener Mittelfeld: F. Hölzl, L. Hölzl, Bachmeier, Schmitt, Huber, Walther, Engelhard, Rickhoff, Fuchs, Biendl.

FC Langengeisling: Brader, M. und D. Geigerseder, Hintermaier, Seeholzer, Dornauer, Bucher, Aigner, S. Stenzel, Kaiser, Buchberger, Steck, Wilson, Riederle, Birnbeck, Millisterfer (ETW).