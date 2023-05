„Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen“: FC Langengeisling verliert beim FC Stern

Von: Dieter Priglmeir

„Der Gegner war bissiger und mit viel mehr Laufbereitschaft“, sagte Langengeislings Trainer Karamatic nach der Niederlage gegen den FC Stern München. © FuPa/Dieter Metzler

„Wieder eine Niederlage, die nicht sein musste“, ärgerte sich Trainer Stefan Karamatic nach der 2:3 (1:3)-Pleite des FC Langengeisling gegen den FC Stern München II.

Langengeisling – „Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen.“ Dabei hatte der FCL sogar die erste Chance. Doch während Michelle Refeld an Keeperin Eva Maria Boroga scheiterte, nutzte Zoe Wolter die erste Möglichkeit für die Heimelf eiskalt (16.).

Julia John erzielte zwar den Ausgleich (29.), doch sieben Minuten später lag der FCL schon wieder hinten. Wieder hatte Wolter zugeschlagen. „Hier hatten wir dreimal die Möglichkeit, im Mittelfeld zu klären, sind aber nicht in die Zweikämpfe gekommen“, so der Coach, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auch noch das 1:3 durch Antonia Bellow miterleben musste. Verdient, wie Karamtic meinte. „Der Gegner war bissiger und mit viel mehr Laufbereitschaft.“

Nach der Pause stand ein ganz anderes Geislinger Team auf dem Platz und erspielte sich Chancen en masse, die aber John ebenso wie Carina Sedlmeier und Alisha van Horten vergaben. Als dann Steffi Karamatic doch noch zum Anschlusstreffer kam (72.), war die Partie wieder offen. Claudia Neumair hatte nach einer Ecke den Ausgleich auf dem Kopf, doch die Keeperin klärte mit einem tollen Reflex.

Alles Anrennen half nichts mehr, Stern verteidigt bis zum Schluss. Coach Karamatic war frustriert: „Wie schon öfter in dieser Saison haben wir es durch einen schwachen Anfang vermasselt. Hinten raus waren wir total überlegen, stehen aber wieder ohne Punkte da.“ (pir)