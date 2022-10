3:2 gegen FC Töging: FC Langengeiling ist Spezialist für Spitzenteams

Zurück im Spiel: Maxi Birnbeck (liegend) hat das 2:2 geköpft – sehr zur Freude von Severin Stenzel (M.). Foto: Christian riedel © Christian riedel

Der Favoritenschreck hat wieder zugeschlagen. Bis auf Tabellenführer Kastl – das Spiel steht noch aus – hat die Top Fünf der Bezirksliga gegen den FC Langengeisling verloren.

Langengeisling – Das nächste Opfer war nun der FC Töging beim 2:3 (1:1) am Samstagnachmittag. Dabei hatten die Gäste nicht nur eine hochmotivierte Mannschaft aufgeboten, sondern eine Handvoll Ultras, die mit ein paar Pyros dafür sorgten, dass tatsächlich der Rauch aufstieg. Töging hatte auch den besseren Start und zwei dicke Chancen. Luke Bokelmann (5.) und Johannes Grösslinger (9.) standen jeweils frei vor FCL-Keeper Michael Hierl, der aber beide Male mit tollen Reflexen den Rückstand verhinderte.

Danach ließ sich die FCL-Abwehr nicht mehr so leicht aushebeln. Und die Männer davor starteten in der 15. Minute den schönsten Angriff des Spiels. Maxi Maier schickte mit einem Ball in die Tiefe Marcel Geigerseder. Der Geislinger Verteidiger hinterlief die FCT-Defensive, flankte scharf halbhoch in die Mitte, wo Florian Rupprecht den Ball perfekt zur Führung verwandelte.

Was folgte, war ein intensiver Abnutzungskampf mit bissigen Zweikämpfen. Spielertrainer Maxi Hintermaier und Innenverteidiger Michael Faltlhauser mussten sich behandeln lassen, nachdem sie jeweils mit ihren Gegenspielern zusammengerasselt waren. Die Gäste kamen aber nicht mehr gefährlich vors Tor, während die Geislinger bei zwei schnellen Kontern jeweils den letzten Pass zu lang spielten.

Bis zur 44. Minute lief alles nach Plan. Dann vertändelte der FCL im Spielaufbau den Ball. Philipp Hofmann setzte sich einmal gegen Hintermaier durch und schob den Ball am herausstürzenden Hierl flach ins lange Eck zum 1:1.

Eine ähnliche Szene kurz nach Wiederanpfiff: ein Ballverlust an der Mittellinie, ein sehr gescheiter Töginger Diagonalpass auf die linke Angriffsseite, wo Bokelmann durchstartete und frei vor Hierl zum 2:1 traf (47.). Im Gegensatz zum Vorjahr lässt sich der FCL heuer von einem Rückstand nicht mehr beeindrucken, sondern sucht weiter seine Chance, die ihm der FCT dann auch gewährte. Bei einer Geigerseder-Ecke schlief die komplette Hintermannschaft, während der eingewechselte Maxi Birnbeck mit einem sehenswerten Flugkopfball den Ausgleich besorgte (66.).

In der Folge hatten beide Teams die Chance zur Führung. Birnbeck schoss frei vor dem Gästetor drüber. Auf der Gegenseite verfehlte Stefan Denk. Es schien auf ein Remis hinauszulaufen. Die Töging-Ultras, die zuvor wegen einer Pyro-Einlage für eine kurze Unterbrechung gesorgt hatten, widmeten sich bei ihren Gesängen größeren Themen („Keine Stadionverbote“, „Pyrotechnik ist kein Verbrechen“), als sich Hintermaier in der Schlussminute auf der linken Seite den Ball schnappte, nach innen zog und aus 18 Metern mit seinem schwachen rechen Fuß flach ins linke Eck zum 3:2 traf. Das Siegtor? Einmal – als der eingewechselte Endurance Ighabon den Ball am Kreuzeck vorbeiköpfte – musste der FCL noch zittern, Dann war der nächste Überraschungssieg perfekt. (pir)