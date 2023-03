Weitschuss-Queen Claudia Neumair bringt FC Langengeisling auf die Siegerstraße

Von: Dieter Priglmeir

Langengeislings Claudia Neumair. © FuPa

Zwei Volltreffer in den Winkel, eine Torvorbereitung – Claudia Neumair war der Matchwinner beim 4:0-Erfolg des FC Langengeisling gegen die DJK Traunstein.

Langengeisling – So eindeutig wie das Ergebnis war das Spiel allerdings lange nicht. Die Gäste waren besser in die Partie gestartet, gewannen die meisten Zweikämpfe und prüften FCL-Keeperin Celine Siebrecht mit einem ersten Weitschuss. Allerdings setzten sie dann auch im eigenen Strafraum den ersten Akzent, als Verteidigerin Sarah Axthammer einen Schuss von Michelle Refeld auf der Linie mit der Hand abwehrte. Sie verhinderte damit zwar das sichere Gegentor. Der gute Schiedsrichter Alois Lerch musste die Traunsteinerin aber mit Rot vom Platz stellen. Und das bereits in der 12. Minute.

Die frühzeitige Entscheidung? Keineswegs, denn erstens scheiterte Carina Sedlmeier mit ihrem Elfmeter an Keeperin Susanne Seidl. Und zweitens gestaltete die DJK auch danach die Partie offen. Der FCL arbeitete sich allmählich ins Spiel und kam zu ersten Chancen. Nach schöner Vorarbeit von Refeld staubte Julia John schließlich zum 1:0 ab (34.). Die Gäste hatten einen weiteren Rückschlag zu verkraften, denn Torfrau Seidl musste verletzt raus. Für sie stand nun Eva Lochner im Kasten. Sie war allerdings kurz darauf chancenlos, als Neumair den Ball aus gut 20 Metern in den rechten oberen Winkel setzte (44.).

Nahezu eine Kopie war das 3:0 durch die zentrale Mittelfeldspielerin in der 62. Minute. Und schließlich bediente sie noch die eingewechselte Steffi Esser, die den Ball über die herausstürmende Keeperin zum 4:0 ins Tor hob (72.). Die agile Stürmerin Antonia Chowanietz hatte noch mehre Möglichkeiten, das Ergebnis zu erhöhen.

Trainer Stefan Karamatic freute sich über den erst zweiten Heimsieg, mit dem sich der Aufsteiger an der Spitze der Bezirksoberliga festgesetzt hat, sah aber auch einige Mängel im FCL-Spiel: „Wir haben das heute mit einem Feldspieler mehr nicht gut runter gespielt, weil wir den Ball zu wenig und zu langsam haben laufen lassen. Am Ende war’s aber ein wichtiger Dreier, um oben dabei zu bleiben.“