FC Langengeislings achter Streich - Bad Aibling II komplett chancenlos

Von: Dieter Priglmeir

Die Damen des FC Langengeisling sind derzeit nicht zu stoppen. © christian Riedel

Mit dem 6:0 (3:0)-Erfolg gegen den TuS Aibling II haben die Fußballerinnen des FC Langengeisling ihre Serie auf acht Siege in Folge ausgebaut.

Langengeisling – Der Tabellenführer der Bezirksliga setzte den Gegner von Beginn an unter Druck. Theresa Widl vollendete bereits in der 7. Minute eine schöne Einzelaktion mit dem 1:0. Nach einer Karamatic-Ecke erhöhte Melanie Schöffmann auf 2:0 (9.). Einen Fernschuss von Claudia Neumair konnte die Torfrau nur an die Latte lenken, und Julia John staubte zum 3:0 ab. Da waren erst 13 Minuten gespielt.

Widl, Michelle Refeld und John vergaben weitere Möglichkeiten, ehe der FCL in der zweiten Hälfte wieder zum Spielfluss zurückfand. In der 53. Minute schickte Steffi Karamatic Jasmin Weisig auf die Reise. Sie löste sich geschickt von den Gegnern und traf zum 4:0. Wenig später setzte sich John im Strafraum durch und erhöhte auf 5:0.

Danach ließen die Geislingerinnen einige Chancen liegen, ehe John nach Doppelpass mit Alisha van Horten mit ihrem 21. Saisontreffer das 6:0 markierte. „Bis auf die letzten 20 Minuten in der ersten Halbzeit ein starkes Spiel“, resümierte Trainer Stefan Karamatic. (Dieter Priglmeir)