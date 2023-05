„Es gibt kein böses Blut“ – Langengeislinger Zweite trennt sich von Trainer Gallistl

Nicht mehr FCL-Coach: Franz Gallistl und Geisling gehen getrennte Wege. © Dieter Priglmeir

„Trainer und Mannschaft haben nicht zueinander gefunden.“ So beschreibt Alice Fechter die Verhältnisse bei der zweiten Frauenmannschaft des FC Langengeisling

Langengeisling – Bei einem Treffen Anfang vergangener Woche musste sich die Verantwortliche für den Damenfußball beim FCL deshalb dazu durchringen, Coach Franz Gallistl von seinen Aufgaben zu entbinden.

Bereits im Vorfeld sei es nach unterschiedlichen Ansichten bezüglich der Aufstellung und der Gestaltung der Trainingseinheiten zu Spannungen gekommen. „Nach Gesprächen mit Trainer und Team habe ich gehofft, dass es sich bessert. Das hat aber nicht stattgefunden“, berichtet die Abteilungsleiterin, die über mehrere Wochen versucht hat, die Situation zu klären.

Wirklich damit gerechnet, dass sein Engagement an diesem Tag endet, habe Gallistl allerdings nicht. Trotzdem habe man ein gutes und faires Gespräch geführt. „Er war sehr einsichtig, und vielleicht passt es später ja noch einmal“, erklärt Fechter, die auch Verständnis für die oft schwierige Situation zeigt. Immerhin war die Planung durch Verletzungssorgen in der Ersten oft nicht einfach.

FC Langengeisling: Spielertrainerin Catja Schlegel übernimmt

Für den Saisonendspurt wird die neue Spielertrainerin Catja Schlegel federführend die Leitung der Mannschaft übernehmen. Unterstützt wird sie dabei von Co-Trainer Dieter Priglmeir, der der Zweiten erhalten bleibt. Nach der schwierigen Ausgangslage sei es nun erstmal wichtig, dass alle wieder fit werden und die Motivation Fahrt aufnimmt.

Auch Ex-Coach Gallistl wünscht seiner ehemaligen Mannschaft nur das Beste. „Es gibt kein böses Blut. Das war eine rein sportliche Trennung“, betont der ehemalige Teamchef des Kreisklassisten, der erst zur aktuellen Saison das Zepter in die Hand genommen hatte. „Aber die sportliche Entwicklung war anders als ich mir das erwartet habe“, gibt er zu. So sei beispielsweise das angedachte Spielsystem nicht umsetzbar gewesen, und die niedrige Trainingsbeteiligung habe die Kaderplanung beeinträchtigt. Zusätzlich habe er sich langfristig schwer getan, neue Impulse zu setzen.

FC Langengeisling: Entlassung hat Gallistl überrascht

Die Entscheidung des Mannschaftsrats über das Ende der Zusammenarbeit hat den Trainer allerdings überrascht – und ebenso enttäuscht. „Es gab nichts, was man nicht wieder in die Spur hätte bringen können“, wundert sich der erfahrene Übungsleiter, der aber zugeben muss, dass die Stimmung unter den Misserfolgen gelitten hat. Denn aktuell kämpft die Geislinger Zweite als Tabellenvorletzter eher gegen den Abstieg in die A-Klasse, als um den Aufstieg in die Kreisliga.

So habe man sich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Auch deshalb möchte sich der Ehemalige bei seinen Spielerinnen, dem Betreuerstab und dem Vorstand für das Vertrauen bedanken. Denn das alles beruht auf „keinen persönlichen Belangen, sondern rein auf sportlichen Gründen“, betont Gallistl.

Die Fußballschuhe an den Nagel hängen möchte der ambitionierte Coach allerdings noch nicht. Denn er hat weiterhin Spaß am Trainerdasein. „Und das ist schließlich das A und O im Freizeitsport“, erklärt Gallistl. (fk)