FC Langengeisling: Kickerinnen starten ins neue Jahr

Von: Dieter Priglmeir

Die Frauen des FC Langengeisling um Torjägerin Stefanie Esser (#13) feierten zu Beginn der Saison einen Sieg gegen das U 17-Bayernliga-Team des FC Ingolstadt. © Christian Riedel

Die Fußballerinnen des FC Langengeisling halten sich schon länger fit. Die Vorbereitung der ersten und zweiten Mannschaft startet am Mittwoch, dem 9. Februar.

Langengeisling - Mit Läufen im Stadtpark und Stabi-Training halten sich die Fußballerinnen des FC Langengeisling schon seit Anfang Januar fit. Am Mittwoch, 9. Februar, startet nun auch das Training auf dem Fußballplatz für die beiden FCL-Teams. Die Erste ging als Tabellenführer der Bezirksliga in die Winterpause und will mit dem Kader der Vorrunde an die Erfolge anknüpfen.

Hinzu kommen noch Vivi Müller (FC Lengdorf) und Antonia Chowanietz (FFC Wacker 2) sowie Claudia Neumair und Sophia Auer, die von der Zweiten hochrücken. Nach langwierigen Verletzungen kehren Kapitänin Steffi Esser und Steffi Karbaumer zurück ins Team. Am ersten März-Wochenende bestreitet der FCL zudem ein Trainingslager im schwäbischen Wendlingen. pir

Testspiele

12. Februar, 14 Uhr gegen FFC Wacker U 23; 20. Februar, 13 Uhr FC Stern München; 26. Februar, 12.30 Uhr SV Neufraunhofen; 5. März, 15 Uhr beim TSV Wendlingen