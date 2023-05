„Ein gutes Spiel und eine unverdiente Niederlage“: Geisling hat in Höhenrain das Nachsehen

Von: Dieter Priglmeir

FCL-Coach Stefan Karamatic ärgerte sich über eine „unverdiente Niederlage“ seiner Mannschaft gegen den FSV Höhenrain. © Dieter Metzler

„Wir waren 90 Minuten lang spielbestimmend, stehen aber mit leeren Händen da“, so Trainer Stefan Karamatic nach der 1:2-Niederlage des FC Langengeisling beim FSV Höhenrain.

Langengeisling – Von Anfang an dominierte der Aufsteiger beim Tabellendritten. Höhenrains Mittel: lange Bälle auf die pfeilschnelle Carina Schreiner. Die FCL-Defensive stand stabil und ließ nicht viel zu. In der 18. Minute klärte Keeperin Celine Siebrecht bei einem weiten Ball drei Meter vor dem Strafraum, schoss aber die heranstürmende Katahrina Seidl an, und der Abpraller landete im FCL-Tor.

Geisling drängte auf den Ausgleich. Fernschüsse von Michelle Refeld und Sandra Zeilhofer brachten aber nichts ein. Und nach einer Ecke jagte Carina Sedlmeier den Ball knapp über das Tor. Auch mit dem Schiedsrichter hatte der FCL kein Glück. Ein Foul an Jasmin Weißig verlegte er außerhalb des Sechzehners. Zu allem Überfluss erzielte wenig später Sandra Ott aus stark abseitsverdächtiger Position das 2:0 für die Heimelf (39.).

Auch nach der Halbzeit lief das Spiel nur in eine Richtung, aber Refelds Schüsse wurden ebenso geblockt wie die Versuche von Julia John und Steffi Karamatic. Der FSV versuchte es mit einem langen Ball auf Schreiner, den Siebrecht drei Meter vor der Stürmerin abfing. „Trotzdem stürmte sie weiter und stieg Celine aufs Knie, die dann verletzt ausgewechselt werden musste“, ärgert sich der FCL-Coach. „Hier wäre eine andere Karte wie Gelb durchaus gerecht gewesen.“

Danach wurde die Partie etwas ruppiger. Insgesamt gab es sechs gelbe Karten. In der 8. Minute der Nachspielzeit gelang John der längst verdiente Anschlusstreffer. Und nach einem Karamatic-Pass in die Schnittstelle wäre fast noch der Ausgleich gefallen, aber Refeld und John kamen eine Fußspitze zu spät, und die starke FSV-Torfrau Jessie Gerlach rettete den glücklichen Höhenrainer Sieg. (Dieter Priglmeir)